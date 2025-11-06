A- A+

ESTADOS UNIDOS Nancy Pelosi, 1ª mulher a presidir Câmara de Representantes dos EUA, anuncia aposentadoria Conhecida por sua habilidade em unir as diferentes vertentes democratas, Pelosi foi uma figura essencial durante a presidência de Barack Obama

A veterana democrata Nancy Pelosi, a primeira mulher a presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, anunciou, nesta quinta-feira (6), que deixará a política nas próximas eleições.

"Não vou disputar a reeleição ao Congresso" nas eleições legislativas de 2026, disse a democrata de 85 anos em um vídeo dirigido principalmente aos seus eleitores de San Francisco, sua cidade natal.

Pelosi é representante da região de San Francisco (Califórnia) há 38 anos e foi presidente da Câmara dos Representantes em dois períodos (2007-2011 e 2019-2023), totalizando oito anos.





Conhecida por sua habilidade em unir as diferentes vertentes democratas, Pelosi foi uma figura essencial durante a presidência de Barack Obama, com quem conseguiu aprovar uma lei de saúde pública conhecida como "Obamacare".

A chegada ao poder do republicano Donald Trump a transformou em uma política combativa, disposta a confrontar o mandatário em todos os âmbitos.

"Digo aos meus colegas na Câmara o tempo todo, seja qual for o título que me tenham atribuído (presidente, líder, coordenadora), que não houve maior honra para mim do que estar na Câmara e dizer 'falo em nome do povo de São Francisco'", acrescentou Pelosi em sua mensagem.

Veja também