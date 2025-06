A- A+

provocações 'Não briguem, caras': com ironia e oferta de asilo, Rússia repercute briga de Trump e Musk Montagem com o rosto de Musk no corpo do ex-chefe do Grupo Wagner circula livremente nas redes russas

Enquanto o líder da maior economia do planeta trocava ataques e ameaças com o homem mais rico do planeta diante das câmeras e nas redes sociais, em Moscou, os memes sobre a briga — com referências soviéticas e de algozes recentes do Kremlin — rapidamente se espalharam, assim como ofertas irônicas de mediação de crise e até de asilo político.

Uma das imagens mais compartilhadas era uma montagem dos rostos de Trump e Musk em uma imagem, dos anos 1930, que mostrava o então líder da União Soviética, Josef Stalin (agora com o rosto de Trump), ao lado do chefe da NKVD, a polícia secreta do regime, Nikolai Yezhkov (com o rosto de Musk). Yezhkov foi executado em 1940, e apagado das fotos oficiais — no meme, Musk também não aparece na segunda imagem.

Um pequeno vídeo também traz uma montagem do que seria Trump usando um aplicativo de edição de imagens para apagar Musk de uma imagem com os dois.

Outra montagem substitui o rosto do ex-chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigojin, pelo de Musk, em um video no qual Prigozhin fez duras críticas à condução da guerra na Ucrânia, em maio de 2023. Meses depois, o mesmo Prigojin liderou um levante contra o governo e morreria em um acidente aéreo cujas causas jamais foram devidamente esclarecidas. Na época, Musk disse que a morte “demorou mais do que esperava”, e que havia uma “pequena chance" de se tratar de uma “operação psicológica”.

Por fim, Musk, em uma pose confiante, é colocado ao lado de um foguete Soyuz estilizado, no qual se lê a expressão “Para Washington”. Uma bandeira soviética da Segunda Guerra Mundial completa o quadro.

No momento em que a guerra na Ucrânia assume tons complexos — Moscou ampliou seus bombardeios contra a Ucrânia, ao mesmo tempo em que Kiev atinge alvos estratégicos em território russo —, e a paz é incerta, o governo de Vladimir Putin tenta se manter distante de uma altercação que promete causar impactos aos Estados Unidos. Mas isso não impediu que outras figuras do governo tentassem se aproveitar do episódio.

No X, o ex-presidente e hoje integrante do Conselho de Segurança Dmitry Medvedev se ofereceu para mediar a crise — em tom irônico, claro.

“Estamos prontos para facilitar a conclusão de um acordo de paz entre D ( Donald Trump) e E ( Elon Musk) por uma taxa razoável e aceitar ações da Starlink como pagamento. Não briguem, caras”, escreveu Medvedev.

Já o deputado Dmitry Novikov, membro do Partido Comunista e presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, soou um pouco mais sério.

— Acho que Musk está jogando um jogo completamente diferente, que ele não precisará de asilo político, embora, se precisasse, a Rússia, é claro, poderia fornecê-lo — disse Novikov, citado pela agência Tass, quando um repórter perguntou se Moscou poderia agir assim como fez com Edward Snowden, que expôs um sistema de vigilância global dos EUA na década passada, e que hoje vive na Rússia.

