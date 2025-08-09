A- A+

SAÚDE Não consegue ir à academia na semana? Exercício apenas sábado e domingo ajuda a prevenir 264 doenças Quantidade de atividade física é mais importante do que a frequência, como indicam os pesquisadores americanos

A prática de exercícios físicos apenas aos sábados e domingos é tão benéfica quanto ao longo dos cinco dias da semana, como mostra um novo estudo publicado na revista científica Circulation.

Um grupo de pesquisadores do Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, mostrou que optar pelo sábado e o domingo para treinar está associado a um menor risco de desenvolver 264 doenças.

"Aqui, mostramos os benefícios potenciais da atividade de guerreiro de fim de semana para o risco não apenas de doenças cardiovasculares, como mostramos no passado, mas também doenças futuras abrangendo todo o espectro, variando de condições como doença renal crônica a transtornos de humor e além", afirma o coautor Shaan Khurshid, em comunicado.

Para isso, foram analisados dados de cerca de 90 mil pessoas, as quais receberam acelerômetros de pulso (um dispositivo que mede a aceleração da gravidade e o deslocamento diário de uma pessoa).

Assim, durante um semana foram registrados o volume de exercícios e o tempo gasto em diferentes intensidades de atividades físicas.

Os cientistas padronizaram as pessoas em "guerreiro de fim de semana", regular ou inativo, usando o limite de 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa, baseado nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A pesquisa buscou associações entre os padrões de atividade física e a incidência de 678 condições em 16 tipos de doenças, incluindo as de saúde mental, digestivas, neurológicas e outras categorias.

Como resultado, em comparação ao sedentarismo, praticar exercícios no fim de semana ou de forma regular conseguiu reduzir mais de 200 doenças.

De acordo com a equipe, as diferenças foram mais expressivas em condições como a hipertensão, com risco 23% menor para o "guerreiro de fim de semana" (enquanto a prática regular mostrou 28%) e a diabetes, que apresentou 43% (em oposição aos 46% das atividades diárias).

"Nossas descobertas foram consistentes em muitas definições diferentes de atividade guerreira de fim de semana, bem como em outros limites usados para categorizar pessoas como ativas", disse Khurshid. Como parece haver benefícios semelhantes para o guerreiro de fim de semana em comparação à atividade regular, pode ser o volume total de atividade, em vez do padrão, que mais importa", disse Khurshid.

Perda de peso também é possível

Uma pesquisa publicada na revista científica Obesity indica que a prática de exercícios aos fins de semana pode resultar na perda de peso.

Segundo os pesquisadores, em comparação com os participantes inativos, tanto o grupo "guerreiro de fim de semana" quanto o grupo ativo regular apresentaram menor adiposidade abdominal medida, circunferência da cintura, gordura corporal total e índice de massa corporal (IMC).

“Vale a pena estimular o método guerreiro de fim de semana para pessoas que não conseguem seguir a frequência recomendada”, disse Lihua Zhang, uma das autoras do estudo e cientista de saúde do Centro Nacional de Doenças Cardiovasculares, da Academia Chinesa de Ciências Médicas e da Faculdade de Medicina da União de Pequim, na China.

