CRÍTICAS Não dá para querer ser o dono do comércio mundial, diz Lula sobre Trump Segundo o petista, é preciso ter "mais negociação e menos bravata"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 5, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve mandar na "área dele" e não pode querer tomar os territórios da Groenlândia, Canadá e o Canal do Panamá. Ele também criticou as taxas de Trump e disse que o líder americano age "como se fosse dono do comércio mundial". Segundo o petista, é preciso ter "mais negociação e menos bravata" por parte de Washington.

"Ninguém disse para ele que ele foi eleito para ser presidente dos Estados. É um direito dele fazer o que ele quiser dentro da área dele. Agora, querer tomar a Groenlândia, querer tomar o Canal do Panamá, querer tomar o Canadá e ainda querer taxar todos os países como se ele fosse dono do comércio mundial? Aí já é demais gente", afirmou o presidente.

Em tom de brincadeira, Lula disse que quer participar da reunião da cúpula do G7 antes que os Estados Unidos anexem o Canadá, que é outro país membro do grupo. O presidente fez referências a discursos de Trump que sugerem uma incorporação do território canadense. "Vamos aproveitar esse pouco tempo que o Canadá tem como soberano", disse.

Lula disse ainda que, na reunião que teve com o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta, eles marcaram uma reunião com autoridades de países africanas na Bahia, em novembro.

As declarações de Lula foram feitas em uma cerimônia de encontro com a comunidade brasileira ao lado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Também na capital francesa, Lula deve ter um jantar com Macron a primeira-dama francesa, Brigitte Macron.

