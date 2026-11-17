Não deixaremos que guerra contra o Irã se torne um compromisso, diz vice-presidente dos EUA
Vance também comentou que os republicanos trabalharão duro para entregar as demandas dos americanos vistas nas eleições de meio de mandato
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta segunda-feira, 16, que o governo Trump não deixará que a guerra contra o Irã se torne um compromisso de "nem mesmo" dois anos.
Em entrevista à Fox News, Vance afirmou que o governo americano não vai permitir que o conflito "se torne um compromisso de 10 ou 15 anos, ou, francamente, nem mesmo de dois anos - apesar de muitos neoconservadores e muitas outras pessoas quererem que fiquemos lá para sempre". Segundo o vice-presidente, a guerra se encerrará bem antes de Trump e ele deixarem o cargo.
Vance também comentou que os republicanos trabalharão duro para entregar as demandas dos americanos vistas nas eleições de meio de mandato.
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Perguntado sobre as falhas no sistema aéreo americano da semana passada, ele respondeu que o Congresso não permitiu recursos o suficiente para as reformas necessárias, e que é preciso continuar a atualizar a infraestrutura de comunicação do setor aéreo.