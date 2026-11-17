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guerra Não deixaremos que guerra contra o Irã se torne um compromisso, diz vice-presidente dos EUA Vance também comentou que os republicanos trabalharão duro para entregar as demandas dos americanos vistas nas eleições de meio de mandato

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta segunda-feira, 16, que o governo Trump não deixará que a guerra contra o Irã se torne um compromisso de "nem mesmo" dois anos.

Em entrevista à Fox News, Vance afirmou que o governo americano não vai permitir que o conflito "se torne um compromisso de 10 ou 15 anos, ou, francamente, nem mesmo de dois anos - apesar de muitos neoconservadores e muitas outras pessoas quererem que fiquemos lá para sempre". Segundo o vice-presidente, a guerra se encerrará bem antes de Trump e ele deixarem o cargo.

Vance também comentou que os republicanos trabalharão duro para entregar as demandas dos americanos vistas nas eleições de meio de mandato.

Perguntado sobre as falhas no sistema aéreo americano da semana passada, ele respondeu que o Congresso não permitiu recursos o suficiente para as reformas necessárias, e que é preciso continuar a atualizar a infraestrutura de comunicação do setor aéreo.

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