ALERTA Não é fã de café da manhã? A falta de fome matinal pode ser o seu corpo tentando te avisar de algo Pular a primeira refeição do dia pode indicar condições como estresse crônico ou ainda contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde

Algumas pessoas simplesmente não conseguem tomar café da manhã. Só de pensar nisso, já vem o enjoo, Mas o que significa não conseguir pensar em comida antes do almoço? Natalie Burrows, terapeuta nutricional, disse à revista Stylist que as pessoas precisam se perguntar por que não sentem fome pela manhã.

"Minha pergunta seria: por que você não sente fome no café da manhã nas primeiras duas horas após acordar?", questiona ela.

Para muitas pessoas, a resposta será que tomaram um café em vez do café da manhã - mas isso pode ser problemático.

"Se é porque você está mascarando a fome consumindo café, este não é um bom começo de dia. A cafeína não fornece energia para as células do nosso corpo. A cafeína causa excitação neural no cérebro, o que estimula as glândulas suprarrenais a liberar adrenalina — o que proporciona um falso aumento de energia. Eu recomendaria não consumir cafeína antes do café da manhã para auxiliar na regulação adequada da adrenalina e do cortisol".

Há casos em que as pessoas optam por pular o café da manhã para perder peso, mas isso pode ter o efeito oposto. Cientistas espanhóis determinaram a quantidade de calorias que as pessoas devem ingerir na primeira refeição do dia se quiserem perder alguns quilos.

Eles concluíram que quem está de dieta deve ter como objetivo consumir entre 20% e 30% de sua ingestão diária de energia na refeição mais importante do dia. Isso representa entre 500% e 750 calorias para homens e 400% e 600% para mulheres.

Levar a sério a nutrição matinal também pode ter um efeito positivo na sua saúde mental, bem como na sua saúde física. Um estudo publicado em fevereiro sugeriu que tomar café da manhã antes das 9h pode reduzir significativamente o risco de sofrer de depressão.

Cientistas descobriram que homens e mulheres que comiam depois das 9h tinham 28% mais chances de ter mau humor e problemas de saúde mental do que aqueles que faziam sua primeira refeição do dia antes das 8h. Pular o café da manhã por completo teve um impacto igualmente prejudicial no bem-estar psicológico, concluiu o estudo.

Agora se pular o café da manhã se deve à sensação de cansaço excessivo para comer ou simplesmente à falta de tempo, pode estar relacionado ao seu ritmo circadiano, o relógio interno do corpo que nos indica quando comer, dormir e acordar.

"Se for um problema de tempo e você estiver saindo correndo de casa sem tempo para comer, ou se sentir que ainda está com muito sono até o almoço, concentrar-se no ritmo circadiano pode ajudar. Aproveite a luz do dia 30 minutos após acordar e trabalhe em sua rotina à noite para dormir o suficiente. Se você já tomou um copo d'água logo ao acordar e sentiu náuseas, isso deve ser porque seu corpo ainda está mudando de melatonina para cortisol dominante e acordando", diz Burrows.

O cortisol, o hormônio do estresse do corpo, é responsável por nos dar energia para levantar e seguir em frente – inclusive quando o despertador toca.

Cara Rose, terapeuta nutricional, disse à revista The New York Times que o corpo consegue um delicado equilíbrio entre o cortisol e a melatonina, o hormônio responsável por nos deixar relaxados e sonolentos.

"Quando dormimos, nosso corpo entra em jejum noturno, no qual precisa utilizar as reservas de glicose armazenadas no fígado para manter o equilíbrio no sangue. Isso dura apenas cerca de oito horas e, uma vez esgotadas essas reservas, nossas glândulas suprarrenais liberam hormônios como o cortisol para ajudar a manipular a glicose no sangue [quebrando os músculos] e nos manter ativos. A melatonina é o nosso hormônio do sono e funciona em um "padrão de turno" alternativo ao cortisol. Quando acordamos, pode levar uma ou duas horas para que a melatonina atinja níveis baixos o suficiente para que comer e beber nos faça sentir bem", explica.

Por outro lado, não sentir fome pela manhã pode ser um sinal de estresse crônico.

"Acordar sem apetite pode significar que você está sob efeito de cortisol, que atua como um hormônio do estresse".

Estudos anteriores associaram o estresse a um risco maior de doenças cardíacas, derrames e problemas de saúde mental, como depressão.

Segundo Burrows, o café da manhã pode ser uma ótima maneira de combater o estresse.

"Se o estresse faz parte do quadro e é um provável fator contribuinte, é importante trabalhar em maneiras de lidar com o estresse e ajudar seu corpo a relaxar. Começar com um café da manhã leve (sem cafeína) e tomar pequenas medidas para reequilibrar o sistema nervoso do corpo pode fazer com que seu apetite matinal retorne".

Começar o dia com uma respiração profunda também pode ajudar. Ela recomenda fazer "algumas rodadas de respiração em caixa", que envolve "inspirar por quatro segundos, prender a respiração por quatro segundos, expirar por quatro segundos e prender a respiração novamente por quatro segundos".

No entanto, se você não está estressado e realmente não é uma pessoa que toma café da manhã, isso não é necessariamente algo ruim, principalmente se você segue uma dieta mediterrânea, que tem sido aclamada por seus efeitos na longevidade.

