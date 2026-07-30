'Não é Hollywood': Rússia desencoraja países de participar da guerra
O governo panaminho informou que mais de 20 cidadãos do país participaram da guerra, tanto no lado russo quanto no ucraniano, e informou que um deles morreu e que vários estavam desaparecidos
A Rússia pediu que os panamenhos pensassem nas consequências de participar da guerra contra a Ucrânia, após relatos de recrutamento de cidadãos do Panamá.
O governo panaminho informou que mais de 20 cidadãos do país participaram da guerra, tanto no lado russo quanto no ucraniano, e informou que um deles morreu e que vários estavam desaparecidos.
Segundo a chancelaria do Panamá, algumas dessas pessoas "sabiam exatamente" que estavam sendo recrutadas para a guerra, enquanto outras foram enganadas com promessas falsas de emprego.
“O que poderia esperar-los não seria uma superprodução de Hollywood, muito menos um safári no deserto iraquiano”, ressaltou o embaixador da Rússia no Panamá, Konstantin Gavrilov, em carta publicada hoje nas redes sociais da embaixada.
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Gavrilov relatou que, em seu país, um estrangeiro pode se alistar voluntariamente nas Forças Armadas, mas negou que a embaixada russa atue como intervir. "A Rússia não apoia os métodos enganosos de listagem de voluntários."
A chancelaria panamenha informou recentemente que havia informações fornecidas aos governos da Rússia e da Ucrânia no Panamá sobre a situação dos seus cidadãos. Já a Procuradoria Panamenha abriu investigações a partir de denúncias de familiares sobre recrutamento enganoso.