PESQUISA Não é mito! Homens com narizes maiores têm pênis mais comprido, confirma estudo; entenda Pesquisa realizada na Coreia do Sul também associou o tamanho do pé com uma maior largura do órgão genital

Cientistas do Hospital Universitário de Ulsan, na Coreia do Sul, decidiram acabar com um dos principais mitos em relação ao corpo humano e afirmaram que é verdade: Homens com nariz comprido realmente têm pênis maiores.

A pesquisa apoia um estudo japonês de 2021 que descobriu que homens com nariz de 4,5 cm de comprimento, tinham um tamanho médio de pênis não ereto de 10 cm e aqueles que tinham o nariz medindo 5,5 cm, apresentavam um tamanho médio de pênis de 13,4 cm.

Os cientistas acreditam que a explicação por trás disso é devido à exposição em níveis mais altos de testosterona no útero, visto que o hormônio é conhecido por desempenhar um papel fundamental na formação do nariz e dos órgãos genitais em meninos.

Para a investigação, os pesquisadores recrutaram 1.160 homens na casa dos trinta anos e mediram o tamanho do nariz em comparação com o tamanho do pênis não ereto.

O tamanho do nariz foi determinado pelo comprimento do canto do olho até o fundo de cada narina. Os resultados mostraram que a maioria dos recrutas tinha um membro flácido medindo de cinco a dez centímetros de comprimento e cinco centímetros de circunferência, porém, eles poderiam ser maiores, se tivessem um nariz grande também.

A pesquisa mostrou ainda que o tamanho dos pés também tem associação com o órgão genital. Quanto maior a pisada, mais larga é a circunferência do pênis.

“O tamanho do nariz é um indicador importante do tamanho do pênis. E a circunferência do pênis aumentou com o tamanho do pé. Vários estudos sugeriram que a exposição hormonal no período pré-natal afeta o crescimento dos órgãos reprodutivos”, afirma Sungwoo Hong, pesquisador do Hospital Universitário de Ulsan.

Durante anos, mitos envolvendo o tamanho do pênis foram descritos e compartilhados ao redor do mundo. Entre eles: homens com mãos, pés ou narizes grandes tinham pênis maiores. Ou que ter um dedo anelar longo também era sinal de que poderia haver um grande dote. Ao menos o mito do nariz foi desvendado.

