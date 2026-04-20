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ALIMENTAÇÃO Não é só a cintura: alimentos ultraprocessados enchem os músculos de gordura, mostram novos exames Adultos que consumiam mais alimentos ultraprocessados apresentavam níveis mais elevados de gordura nos músculos da coxa

Aquele pacote de batatas fritas, aquela pizza congelada, aquele doce industrializado comprado na saída de casa. As pessoas sabem que esses alimentos não são exatamente saudáveis. Mas um novo estudo indica que o dano pode ir além da circunferência abdominal, de acordo com informações do site Study Finds.

Um novo estudo, publicado na revista científica Radiology, descobriu que pessoas que consumiam mais alimentos ultraprocessados apresentavam níveis mais altos de gordura nos músculos da coxa, mesmo após considerar fatores como peso corporal, ingestão calórica e diferenças no estilo de vida.

Essa gordura não estava acumulada sob a pele ou na região abdominal. Ela havia se infiltrado nos próprios músculos das coxas. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade de Ankara e da Universidade da Califórnia, em São Francisco, analisaram dados de 615 adultos mais velhos inscritos na Iniciativa de Osteoartrite, um importante estudo de longo prazo focado na saúde dos joelhos.

Nenhum tinha diagnóstico de osteoartrite ou dor crônica nos joelhos ou quadris no início do estudo, mas todos eram considerados em risco de desenvolver problemas no futuro. Os pesquisadores queriam saber se a qualidade da dieta, especificamente a proporção de alimentos industrializados e altamente processados consumidos, poderia estar associada à deterioração da qualidade dos músculos que protegem as articulações em processo de envelhecimento.

Em média, os alimentos ultraprocessados representavam cerca de 41% da dieta dos participantes. Os homens consumiam um pouco mais desses alimentos do que as mulheres, aproximadamente 45% da dieta masculina, em comparação com cerca de 39% para as mulheres.

Alimentos ultraprocessados são aqueles feitos com aditivos químicos, como aromatizantes artificiais, corantes e prolongadores de prazo de validade, projetados para aumentar a durabilidade, melhorar o sabor e a aparência dos produtos. Esses alimentos não foram simplesmente cozidos ou enlatados. Eles foram projetados em fábricas.

Os participantes responderam a um questionário alimentar detalhado, abrangendo 102 itens, relatando a frequência e a quantidade de cada um que consumiram nos 12 meses anteriores. Para medir a qualidade muscular, a equipe utilizou ressonâncias magnéticas de ambas as coxas.

Dois observadores treinados avaliaram a infiltração de gordura em 10 músculos individuais por coxa, utilizando o sistema de classificação de Goutallier, que classifica cada músculo em uma escala de zero a quatro. Uma pontuação de zero significa ausência de gordura visível no músculo; quatro significa que mais da metade do tecido muscular foi substituída por gordura. Em vez de se basearem em uma única imagem, os observadores avaliaram 15 cortes consecutivos, cobrindo uma seção de aproximadamente 7,5 cm de cada coxa.

Após o ajuste para idade, sexo, raça, escolaridade, renda, atividade física, tabagismo, depressão, consumo total de calorias diárias e índice de massa corporal (IMC), os resultados mostraram um padrão consistente. À medida que os alimentos ultraprocessados representavam uma parcela maior da dieta, os índices de gordura nos músculos da coxa aumentavam em todos os grupos musculares examinados, incluindo os músculos da parte posterior e interna da coxa. O sexo não fez diferença; a relação se manteve igualmente para homens e mulheres.

Quando os pesquisadores substituíram o IMC pela circunferência da cintura, uma medida mais precisa de como a gordura é distribuída no corpo, as associações se tornaram mais fortes e se estenderam a todos os grupos musculares, incluindo a parte anterior da coxa. A ligação mais forte apareceu nos músculos da parte interna da coxa. Esse padrão sugere que a distribuição de gordura pode desempenhar um papel importante na compreensão da relação entre dieta e saúde muscular, além do que o peso corporal total pode captar por si só.

Quando a gordura total da dieta foi adicionada como uma variável extra, os resultados praticamente não se alteraram, sugerindo que a relação pode não ser explicada apenas pelo teor de gordura. Algo relacionado aos alimentos ultraprocessados, além do seu teor de gordura, parece estar ligado à deterioração muscular.

O músculo esquelético representa aproximadamente 40% do peso corporal total e contém até 75% de toda a proteína do corpo humano. Quando a gordura se infiltra no tecido muscular, o músculo funciona de maneira diferente. Músculos com excesso de gordura são músculos mais fracos, e músculos da coxa mais fracos significam menos suporte para os joelhos em processo de envelhecimento.

Como o estudo captou apenas um único momento, ele não pode provar que os alimentos ultraprocessados causam diretamente a infiltração de gordura nos músculos.

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