Não é só bem-estar: os animais de estimação podem causar estresse, angústia e problemas de sono

Ter um animal de estimação pode levar a uma montanha-russa de sentimentos, sensações . Há os momentos altos, como quando o cachorro, por exemplo, corre em direção a você ao chegar em casa ou o gato que ronrona alto enquanto vocês se abraçam. Há os pontos baixos, como idas estressantes ao pronto-socorro, acordar com barulho de vômito ou fazer a difícil escolha de dizer adeus devido a problemas médicos, como mostra artigo do The Conversation.

Não há dúvidas de que cães quanto gatos têm impactos positivos na saúde mental. Os animais de estimação podem ser úteis na redução do estresse, da ansiedade e da sensação de sobrecarga, inclusive em crianças.

O que pouco se fala, no entanto, é que eles podem dar estresse aos donos. Aborda-se muito aspecto positivo de ter um animal de estimação, mas as dificuldades e desvantagens existem para algumas pessoas. Pesquisas mostram que eles podem provocar preocupações exacerbadas (impactando na saúde mental) ou até mesmo a problemas de sono.

Os fatores de estresse inerentes

Apesar dos muitos impactos positivos da posse de um animal de estimação, ela também pode ter impactos negativos. Por exemplo, uma pesquisa constatou que 47% dos americanos sentiam 'ansiedade da separação' quando deixavam seus cães em casa.

Quatro em cada dez donos de animais recusam convites sociais porque não querem deixar o cão em casa e 70% deles preferem trabalhar remotamente para poder ficar em casa com o animal. Os donos de animais de estimação também identificaram que se sentem ansiosos com a possibilidade de seu animal ficar doente ou fugir, ou com o risco de machucá-lo sem querer.

Há também os desafios associados às consultas veterinárias e às doenças, bem como os estresses financeiros e a busca de babás para os animais.

Outro ponto pouco discutido é sobre a vergonha que os donos de cães reativos sentem ao passear com o cão, receber pessoas em casa ou ter o cão perto de crianças.

Por fim, há a realidade de que os companheiros de estimação têm uma vida mais curta do que a nossa, o que leva ao planejamento do fim da vida, a tratamentos caros para doenças e, claro, ao luto pela perda de um animal de estimação. Para algumas pessoas, a perda de pet pode ser pior do que a perda de um ser humano.

Mas independente dos aspectos estressantes, o vínculo humano-animal é único e os seres humanos recebem amor incondicional e aceitação total do companheiro animal. No entanto, é importante reconhecer as dificuldades que os donos de animais enfrentam. Afinal de contas, os altos e baixos da posse de um animal de estimação, assim como os altos e baixos da experiência humana, é o que torna a vida e os relacionamentos mais significativos.

