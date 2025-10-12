Dom, 12 de Outubro

oriente médio

'Não é verdade que teremos tropas americanas em Gaza', diz JD Vance

Vice-presidente dos EUA, J.D. VanceVice-presidente dos EUA, J.D. Vance - Foto: Thomas Kienzle/AFP

O vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, disse à Fox News que a informação de que haveria tropas americanas em Gaza não é verdadeira.

"O que vamos fazer é usar as tropas que já temos no Comando Central. E temos essas tropas há muitos, muitos anos. Elas vão garantir que todos realmente cumpram os termos do acordo", afirmou.

Ele afirmou ainda que reconstrução de Gaza não vai requerer muitos de recursos dos EUA. "A maior parte do dinheiro virá de nossos amigos do Golfo, e tenho certeza de que parte virá dos israelenses. Isso na verdade não vai exigir muitos recursos dos Estados Unidos da América. O que vai exigir é nossa supervisão constante e nosso engajamento diplomático", disse.

O vice-presidente também negou que venha a existir uma base do Catar nos EUA. "Não vamos permitir que um país estrangeiro tenha uma base em solo americano", disse.

