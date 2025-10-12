'Não é verdade que teremos tropas americanas em Gaza', diz JD Vance
"O que vamos fazer é usar as tropas que já temos no Comando Central. E temos essas tropas há muitos, muitos anos. Elas vão garantir que todos realmente cumpram os termos do acordo", afirmou.
O vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, disse à Fox News que a informação de que haveria tropas americanas em Gaza não é verdadeira.
"O que vamos fazer é usar as tropas que já temos no Comando Central. E temos essas tropas há muitos, muitos anos. Elas vão garantir que todos realmente cumpram os termos do acordo", afirmou.
Leia também
• Hamas insiste na libertação de sete líderes palestinos em troca de reféns israelenses
• Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira (13) e não governará Gaza depois da guerra
• Dirigente do Hamas diz que libertação dos reféns começará na segunda-feira (13)
Ele afirmou ainda que reconstrução de Gaza não vai requerer muitos de recursos dos EUA. "A maior parte do dinheiro virá de nossos amigos do Golfo, e tenho certeza de que parte virá dos israelenses. Isso na verdade não vai exigir muitos recursos dos Estados Unidos da América. O que vai exigir é nossa supervisão constante e nosso engajamento diplomático", disse.
O vice-presidente também negou que venha a existir uma base do Catar nos EUA. "Não vamos permitir que um país estrangeiro tenha uma base em solo americano", disse.