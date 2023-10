A- A+

CASO ALDEIA "Não encontrei provas suficientes para condenação", diz promotor do MPPE sobre Danilo Paes Leandro Guedes confirmou que havia antecipado alta probabilidade de absolvição no último domingo (22)

Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Leandro Guedes disse, ao sair do julgamento que absolveu Danilo Paes por quatro votos a três, que não encontrou provas suficientes para a condenação do homem.

O julgamento aconteceu na 1ª Vara Criminal do Fórum Desembargador Agenor Ferreira de Lima, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Não dá para colocar Danilo no ato do homicídio do pai dele, nem da ocultação do cadáver. A família estava convicta da participação dele. Como chegaram a essa convicção, eu não sei, mas eles tinham certeza", afirmou.

Guedes confirmou que já havia antecipado, no último domingo (22), a alta probabilidade de inocência no desfecho do caso. Essa informação foi levantada por Daniel Paes, irmão mais novo do homem julgado.

"Existe um estudo atento e detalhado. Estudei o processo e dividi o plenário com Dr. Carlos André (Dantas, assistente de acusação do caso) e adiantei a ele domingo que não tinha convencimento da participação de Danilo. Foi uma conduta leal", explicou Leandro.



