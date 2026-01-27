Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

"Não estava agindo como um assassino", diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Minneapolis

O presidente classificou o ocorrido como "um incidente muito infeliz"

Reportar Erro
Donald Trump quer instalar Donald Trump quer instalar  - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta terça-feira, 27, demitir a secretária de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, em meio às críticas à atuação de agentes federais de imigração (ICE) em Minneapolis. "Não vou demiti-la", afirmou de forma direta. A declaração foi dada antes de o republicano embarcar no helicóptero Marine One, na saída da Casa Branca.

Trump comentou o caso do enfermeiro Alex Pretti, morto a tiros por um agente federal durante protestos contra operações migratórias na cidade. O presidente disse que pretende aguardar o resultado de uma "investigação honesta e honorável" antes de formar um juízo definitivo. Segundo ele, Pretti "não estava agindo como um assassino", contrariando declarações iniciais de autoridades federais após o episódio. Trump ressaltou, porém, que "ninguém pode entrar armado em um protesto" e classificou o ocorrido como "um incidente muito infeliz".

Leia também

• Califórnia investiga TikTok por censurar críticas a Trump

• Em telefonema, Lula e Macron conversam sobre Conselho da Paz de Trump

• Trump afirma que Irã quer negociar enquanto porta-aviões americano chega ao Oriente Médio

De acordo com o presidente, uma ampla apuração está em curso e ele acompanhará pessoalmente os desdobramentos. As declarações ocorrem enquanto agentes federais começam a deixar Minneapolis, após acordo com autoridades locais, e em meio à pressão política sobre a Operação Metro Surge, conduzida pelo DHS.

O presidente também afirmou que "há muitas coisas boas ainda para acontecer" na relação entre Rússia e Ucrânia, sem dar detalhes.

Trump seguiu viagem para o Estado de Iowa, onde deve discursar sobre redução do custo de vida (affordability), tema central da estratégia da Casa Branca às vésperas das eleições de meio de mandato.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter