Não estou conseguindo dormir, me alimentar, diz mãe de menino que quase ganhou na Mega da Virada

Passados dois dias após descobrir que poderia ser uma das ganhadoras da Mega da Virada, a paraibana Linda Inês Alexandre Formiga, 28, segue tentando retornar a vida normal, mas ainda sem acreditar no que aconteceu. Se tivesse dado ouvidos aos apelos do filho Pedro Henrique, 10, a promotora de vendas poderia ter sido uma das ganhadoras do prêmio de quase R$ 542 milhões, sorteado no último sábado (31). No entanto quis o destino que ela não conseguisse fazer a aposta da criança a tempo e, assim, acabou perdendo a oportunidade.

Além da tristeza por ter perdido a conquista de milhões de reais, Linda Inês ainda tem que lidar com comentários maldosos nas redes sociais. Com a repercussão do caso, muita gente aproveita a “segurança” de estar do outro lado da tela para tecer comentários maldosos a respeito do acontecido, sem se importar com a tristeza da família.

“Tem muita gente duvidando. Eu tive que postar o vídeo [da reação de Pedro], além de fotos, pois todo mundo estava duvidando da reação dele”, diz. Ela conta que não entende como as pessoas podem duvidar mesmo vendo a criança chorando após saber que a mãe não tinha feito a aposta.

“Eu me senti culpada, meu filho falando que ia ficar milionário e eu não quis escutar, não acreditei”, lamenta.

Mãe solo, Linda Inês vive de aluguel em Cajazeiras, cidade da Paraíba com pouco mais de 63 mil habitantes - segundo prévia do Censo de 2022. Com ela, moram os dois filhos, Paulo, 5 anos, e Pedro, de 10. Em entrevista à Folha de Pernambuco, ela conta que sustenta sozinha as duas crianças com um salário mínimo e que ainda não acredita que perdeu a oportunidade de mudar de vida. “Nem eu acredito, a ficha ainda não caiu. Mas tudo acontece no tempo de Deus”, comenta.

Sonho de consertar o celular

A mãe destaca ainda que o sonho do filho de ganhar na Mega da Virada envolvia apenas o desejo de consertar o próprio celular. “No começo, ele ficou bem abalado, quando ele viu que eu não tinha feito o jogo. Ele disse que só queria consertar o celular dele e eu disse ‘Meu filho, você ia comprar tanto celular se tivesse ganho’”, relembra.

Linda Inês também diz que o telefone da criança está quebrado há algum tempo, mas eles ainda não têm condições de consertar. “Ele não ganhou nada, só promessas. Vou tentar comprar um celular novo para ele”, afirma.

Apesar do susto e do choro inicial, a promotora de vendas afirma que Pedro segue bem. “Como ele é criança, não tem noção da perda. Graças a Deus, ele tá bem, voltou a se alimentar, a brincar. Eu que agora não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo me alimentar”, desabafa.

Mesmo com a decepção, Linda Inês afirma que tem recebido bastante apoio de amigos e familiares. “O pessoal de casa me deu muito apoio, disse que não era hora, se fosse para ser, daria”, e avalia “Eu acho que qualquer pai ignoraria, quem que ia acreditar que uma criança de 10 anos ia ficar milionária?! Fica aí o aprendizado. Escute mais seus filhos, acredite neles”, finaliza.

Entenda o caso

Pedro Henrique, de 10 anos, por pouco não foi o sexto milionário vencedor da Mega da Virada, que aconteceu no dia 31 de dezembro. O garoto recebeu alguns bilhetes da Mega-Sena do tio no sábado (31) e começou a riscar alguns números para passar o tempo. Porém a mãe, Linda Inês, acabou não fazendo os jogos e, após o resultado, se chocou ao perceber que a criança acertara todos os seis números do sorteio.

