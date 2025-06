A- A+

ESTADOS UNIDOS "Não estou feliz com Israel e nem com o Irã": Trump usa palavrão e mostra frustração em entrevista 'Não estou feliz com Israel e nem com o Irã', disse o presidente

Do gramado da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, soltou um "p***a" ao se referir a guerra entre Irã e Israel. A declaração, que foi feita nesta terça-feira pouco antes do republicano embarcar para a cúpula da Otan, mostra a frustração de Trump, que anunciou unilateralmente um cessar-fogo no conflito.

O uso do palavrão por Trump, portanto, é um sinal de quão frustrado ele ficou com os ataques entre Israel e Irã após o anúncio da trégua. Aos jornalistas, ele disse que "não estou feliz com Israel e nem com o Irã".





— Temos dois países que lutam tanto tempo e com tanta força que não sabem que p***a estão fazendo — disse Trump antes de virar as costas e entrar em seu helicóptero, rumo à cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em Haia, na Holanda.

O repórter Bernd Debusmann Jr., da BBC, que cobre o governo Trump da Casa Branca, disse que "raramente, ou nunca," viu Trump "usando esse tipo de linguagem".

Trump, normalmente, usa palavrões em declarações mais ríspidas na sua plataforma Truth Social. Ele é um homem que gosta de, pelo menos publicamente, manter a imagem de um negociador frio e calculista. Segundo Debusmann, "as poucas vezes em que o vi explodir na frente da mídia, foi com repórteres por perguntas 'idiotas' ou 'ridículas'".

Não é fácil encerrar uma guerra, Trump

O presidente, inclusive durante sua campanha, prometeu repetidamente acabar com as guerras, principalmente em Gaza e na Ucrânia. Nos últimos meses, vimos Trump assumir o crédito pelo fim dos conflitos entre Ruanda e a República Democrática do Congo, e entre a Índia e o Paquistão. Esses conflitos, porém, estavam longe da mente da maioria dos americanos.

Aos olhos do governo dos EUA, um cessar-fogo entre o Irã e Israel será — ou teria sido — uma grande conquista, principalmente se fosse acompanhado do fim do programa nuclear do Irã, que foi atacado pelos EUA. Mas, por enquanto, ele parece estar perturbado pela trégua não estar acontecendo.

Após anunciar um cessar-fogo entre Israel e Irã, que continuaram se atacando, Trump percebeu que não é tão simples encerrar uma guerra. Ele comprometeu uma quantidade considerável de capital político nacional e internacional para garantir que esse cessar-fogo se mantenha e, em última análise, se torne uma paz duradoura. A intensa pressão sob a qual o presidente está se vê em seus comentários recentes, principalmente com o "p***a" no gramado da Casa Branca.

