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Aviação Não existe risco de uma nova interrupção no espaço aéreo de SP, diz diretor-presidente da Anac "Causas do fechamento ainda são apuradas pela agência reguladora"

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, afirmou nesta quinta-feira (9) que não existe risco de que o espaço aéreo de São Paulo volte a ser fechado. Segundo ele, a reabertura, por volta das 10h09, é um sinal de que o problema que causou o fechamento do espaço foi resolvido. O espaço ficou fechado devido a pane técnica na região.

"Não existe risco de uma nova interrupção no espaço aéreo de São Paulo. O fato de ter sido reaberto mostra que a situação foi normalizada. O que acontece agora é a normalização da fila de aeronaves no chão", afirmou.

Segundo ele, as causas do fechamento ainda são apuradas pela agência reguladora, assim como os impactos nos demais aeroportos do Brasil.

O espaço aéreo de São Paulo permaneceu fechado das 8h58 às 10h09 da manhã de hoje. As operações de pousos e decolagens foram suspensas em toda região devido a uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo.

Faierstein afirma que ainda é cedo para afirmar se o que causou a pane técnica foi um princípio de incêndio, que teria feito com que o centro de controle fosse evacuado.

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