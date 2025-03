Não fica saciado mesmo após comer? Veja três alimentos comuns que não matam a fome

A- A+

Você já teve a sensação de ter comido há uma hora e já estar com fome de novo? Isso acontece porque alguns alimentos até forram o estômago por alguns minutos, mas como são rapidamente digeridos pelo organismo, logo fazem com que o corpo emita sinais de que precisa ser alimentado novamente.

Veja abaixo alimentos que aparentemente alimentam, mas que deixam seu corpo com fome logo depois:

Pão branco

O pão branco faz parte do café da manhã ou do lanche da tarde. Comer apenas este alimento em uma dessas refeições pode até dar uma falsa sensação de saciedade. No entanto, menos de duas horas depois a fome voltará a aparecer.

Isso ocorre porque o pão branco é feito com farinha de trigo comum, possuindo um baixo teor de fibras. São elas que mantêm os níveis de fome sob controle e fazem com que as pessoas se sintam saciadas por mais tempo.

Estudos também mostram que o corpo produz acetato ao digerir fibras, substância que viaja para o cérebro e suprimem a sensação de fome. Uma fatia de pão branco tem apenas 1g por fatia, enquanto o integral — feito com farinha de trigo integral e outros grãos — tem três vezes mais.

Pouca fibra significa que o pão branco é um carboidrato de alto índice glicêmico. Ou seja, é digerido rapidamente pelo corpo e causa um rápido aumento no açúcar no sangue. A insulina é ativada e rapidamente diminui o nível de glicose no corpo, gerando uma "queda de energia", que pode deixar a pessoa com mais fome que antes.

Portanto, dê preferência para pães integrais ou feitos com grãos. Vale também associá-los a alimentos com fibras ou proteínas, como ovo, frango ou atum.

Batata frita

Batatas fritas são um dos muitos lanches à base de batata mais consumidos. Embora uma porção possa satisfazer a vontade de comer, é improvável que mate a sua fome. Apesar de fornecer muitas calorias em pouca quantidade de batata por conta da fritura, este alimento também é pobre em fibras.

Além disso, costumamos comer batatas fritas com sal. O uso do sal, por sua vez, pode aumentar a sensação de fome, apontam estudos.

O ideal é consumir batatas cozidas ou assadas, de preferência com casca, pois isto aumenta a quantidade de fibras, aumentando a saciedade.

Iogurte light

O iogurte com baixo teor de gordura (light) é muito desejado para um lanche por quem quer peder peso. No entanto, este alimento pode gerar um falsa sensação de saciedade — e nem fazer tão bem assim para a sua saúde.

Em substituição à gordura natural, os fabricantes tendem a adicionar açúcar e adoçantes para melhorar o sabor do produto. O açúcar entra rapidamente na nossa corrente sanguínea, gerando um pico de insulina e aumentando a sensação de fome depois de alguns minutos. Além disos, os adoçantes também têm sido associados a comer mais.

A consistência cremosa ou líquida do iogurte também pode ser um problema para a saciedade, se ele for consumido puro. Pessoas que ingerem alimentos que precisam ser mastigados relatam sentir menos fome, segundo um estudo publicado na revista científica Physiology & Behavior. A equipe de pesquisadores internacionais descobriu que aumentar o número de mastigações por mordida aumenta os níveis de hormônio intestinal que estão ligados à sensação de saciedade.

A recomendação é não consumir o iogurte light puro. O ideal é misturá-lo com frutas, aveia, granola ou oleaginosas.

