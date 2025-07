Não gosta de comer insetos? Seu animal de estimação pode gostar

A- A+

Em um mundo ideal, Watson teria se aproximado dos petiscos com cautela, com uma cheirada cuidadosa e uma lambida hesitante. Mas, sendo um cachorro — com um apetite voraz e sem nenhuma percepção perceptível de tensão narrativa —, ele os devorou imediatamente. Ele não sabia, nem se importava, que estavam abarrotados de grilos secos e larvas moídas.

E então o que eu havia imaginado como um teste de sabor climático aconteceu em segundos, com o que foi, em retrospecto, um resultado totalmente previsível: meu cachorro comeria insetos alegremente.

Há anos, alguns empreendedores do setor alimentício tentam convencer as pessoas a fazer o mesmo. Com o crescimento da demanda global por proteínas, os insetos, afirmam, oferecem uma alternativa mais sustentável e ética à carne tradicional. Mas a ideia tem sido difícil de vender. Embora os insetos sejam um alimento básico em algumas culturas, para muitas pessoas eles desencadeiam uma reação visceral de repulsa.

Mas cães? Se eles têm reflexo de nojo, eu nunca vi. Empresários de insetos em busca de comedores de mente aberta dificilmente encontrariam algo melhor do que o bom e velho Canis lupus familiaris.

"Os cães não vão pensar muito nisso" afirma Anne Carlson, CEO da Jiminy's, que fabrica alimentos e petiscos para animais de estimação à base de insetos.

A Hers é uma das muitas empresas de alimentos para animais de estimação que tentam reinventar a carne. Este ano, a empresa britânica Meatly vendeu uma edição limitada de petiscos para cães feitos com frango criado em laboratório. A BioCraft Pet Nutrition, na Áustria, está trabalhando para transformar células-tronco de camundongos em alimentos para cães e gatos. E a Bond Pet Foods, nos Estados Unidos, está usando levedura para produzir proteína animal por meio do processo de fermentação.

Ainda há bastante ceticismo quanto ao futuro da proteína de insetos e da carne cultivada em laboratório na alimentação humana — e se esses ingredientes podem realmente nos livrar do vício em costela bovina e frango frito. Alguns empreendedores veem a ração para animais de estimação como um campo de provas natural.

Se uma empresa conseguir "decifrar o código da ração para animais de estimação, o caminho para a comercialização poderá ser relativamente mais fácil", disse Rich Kelleman, CEO da Bond Pet Foods. As empresas de ração para animais de estimação não precisam replicar a experiência de morder uma coxa de frango perfeitamente crocante.

"Para cães e gatos, o sabor precisa ser bom. Mas não precisa necessariamente ter o mesmo gosto de frango" aponta Kelleman.

Impacto da indústria alimentícia

A pecuária industrial causa um grande impacto no meio ambiente, exigindo muita terra e água e produzindo poluição significativa, incluindo gases de efeito estufa. A indústria de alimentos para animais de estimação, que frequentemente utiliza subprodutos agrícolas, tem uma pegada ambiental menor do que a do setor de alimentos para consumo humano.

"Mas ela é material e não devemos ignorá-la" explica Peter Alexander, especialista em sistemas alimentares globais da Universidade de Edimburgo.

Em um estudo de 2020, Alexander e seus colegas descobriram que a ração seca para cães e gatos era responsável por entre 1% e 3% das emissões de gases de efeito estufa associadas à agricultura. (A ração úmida tende a conter mais carne de primeira e ter um impacto maior.)

"Para indivíduos que talvez tenham uma dieta de baixa emissão e não viajem muito, mas têm um cachorro grande, na verdade, o cachorro pode deixar uma pegada ecológica bastante substancial" aponta Alexander.

Insetos e proteínas animais produzidas em laboratório têm o potencial de ser muito menos prejudiciais ao meio ambiente. E como os animais de estimação tendem a comer a mesma coisa todos os dias, mudar a alimentação deles "pode ter um impacto real", segundo Carlson.

"É como apertar um botão. Um dia é insustentável, no outro, é sustentável" diz.

Reduzir nossa dependência da pecuária industrial também poderia evitar imenso sofrimento animal.

"Na indústria pet, o que importa é amar os animais. E acho que muitas pessoas estão cada vez mais desconfortáveis com a necessidade de machucar e matar muitos outros animais para alimentá-los" aponta Owen Ensor, CEO da Meatly.

Alimentos veganos para animais de estimação também resolvem esses problemas, mas precisam ser formulados com muito cuidado — e não agradarão a todos os donos, afirmam empreendedores do setor de carne alternativa.

"As pessoas querem alimentar seus animais de estimação com carne" afirma Ensor, que é vegano, mas tem dois gatos que não são.

Além do Watson, também tenho dois gatos. No começo, descobrir como alimentá-los era como tentar resolver um enigma impossível. Watson, um cão extremamente motivado por comida e com problemas cardíacos, precisa de ração para controle de peso e deve ser mantido longe da ração para gatos, que ele considera deliciosamente tentadora.

Juniper, minha gata cronicamente abaixo do peso, deveria ter livre acesso à sua comida — e também é uma gatinha exigente com a comida, que costuma consumir apenas frango. Há também Goose, um gato que come até passar mal e que, por acaso, tem sensibilidade alimentar ao frango.

Encontrar o plano alimentar ideal para esta coleção de animais levou meses de tentativa e erro. Por isso, por mais que os argumentos da sustentabilidade e do bem-estar animal me atraiam, estou relutante em começar a mudar as coisas. Aparentemente, não estou sozinha.

"O que estamos aprendendo é que as pessoas não reagem ou compram com base na sustentabilidade" constata Carlson.

Ao que Shannon Falconer, CEO da BioCraft Pet Nutrition, concorda. Ela acredita que o principal motivador de todo e qualquer tutor de pet é a saúde do seu animal, já que isso supera qualquer outra coisa.

Aliás, outra tendência no mercado de alimentos para animais de estimação — a ascensão de produtos de alta qualidade, de qualidade humana, carregados com carne de primeira — vai diretamente contra a busca por maior sustentabilidade.

Algumas empresas estão apostando pesado em alegações de saúde. Insetos, dizem elas, são perfeitos para animais de estimação como Goose, que são sensíveis ou alérgicos a proteínas comuns. É um argumento convincente, e se eu precisar encontrar um novo alimento para Goose, consideraria um à base de insetos.

Mas ainda não estou convencido pelas alegações de que a proteína de inseto é um "superalimento" — um que algumas empresas sugerem que pode melhorar tudo, desde a saúde intestinal e a qualidade da pelagem até a cognição e a função imunológica.

Pesquisas sugerem que os insetos são de fato uma "fonte de proteína de alta qualidade", com boa digestibilidade e palatabilidade, afirmou Kelly Swanson, nutricionista comparativa da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. No entanto, dados sobre benefícios funcionais específicos são limitados, especialmente em cães e gatos. E as empresas precisarão demonstrar que seus produtos incluem quantidade suficiente do ingrediente para trazer os benefícios prometidos, disse Swanson.

A criação de produtos nutricionalmente balanceados exigirá um profundo conhecimento dessas novas proteínas. Em um estudo publicado este ano, pesquisadores belgas descobriram que muitos alimentos para animais de estimação à base de insetos continham rótulos nutricionais imprecisos e que alguns desses produtos eram deficientes em um ou mais nutrientes essenciais.

"Ainda existem muitas lacunas no conhecimento e na pesquisa" respalda Camila Baptista da Silva, doutoranda na Universidade de Ghent e autora do estudo.

Por sua vez, as empresas de carne cultivada observam que seus produtos são produzidos sem antibióticos ou hormônios, em ambientes controlados e livres dos patógenos que se escondem em estábulos e matadouros. Mas a carne cultivada em laboratório não é isenta de riscos; ela pode conter novos alérgenos ou ser contaminada por patógenos durante o processo de produção.

O veredito

Em última análise, se as proteínas alternativas trarão dividendos ambientais dependerá de muitos fatores, incluindo como elas são feitas — alguns métodos de produção podem exigir muitos recursos — quão amplamente elas são adotadas e quais produtos de ração para animais de estimação elas substituem.

"Tudo se resume a: 'O que você está trocando? Para o que você está trocando?" resume Alexander.

A transição de ração para animais de estimação contendo carne bovina premium, que tem um impacto ambiental especialmente alto, para produtos com carne cultivada em laboratório provavelmente traria benefícios ambientais, disse ele.

"No entanto, duvido que a troca de subprodutos animais ou ingredientes vegetais por carne cultivada em laboratório seja benéfica" acrescenta.

E, para ter um impacto real, as empresas de proteína alternativa precisarão produzir esses ingredientes em maiores quantidades e a preços mais baixos. A Meatly, que está arrecadando fundos para uma unidade de produção em escala industrial, lançou um estoque limitado de petiscos para cães feitos com apenas 4% de frango cultivado.

A Yora Pet Foods vende grandes sacos de sua ração para cães à base de insetos por US$ 4,50 (R$ 24,58) a US$ 5 (R$ 27,31) o quilo, mais de uma vez e meia o que pago pela ração atual da Watson. Atualmente, as larvas que a Yora usa custam quase o mesmo que frango caipira, disse James Milbourne, diretor administrativo da empresa.

"Se você entra na loja e encontra um saco de frango caipira delicioso e um saco de insetos, e eles têm o mesmo preço, fica mais difícil convencer a pessoa a apostar" sugere.

Mas se as empresas conseguirem expandir e reduzir os preços, acredito que os clientes seguirão o exemplo. Em um estudo de 2022, quase metade dos donos de cães e gatos entrevistados, incluindo alguns que não tinham interesse em comer carne cultivada em laboratório, disseram que estariam dispostos a alimentar seus animais de estimação com carne cultivada.

Eu também consideraria, embora não existam produtos desse tipo disponíveis para compra. E, embora eu não quisesse mudar a alimentação principal dos meus bichinhos, fiquei feliz em oferecer alguns petiscos à base de insetos.

Goose os devorou quase tão rápido quanto Watson. Mas a volúvel Juniper não tocou nos petiscos de grilo. Em alguns dias, ela parecia feliz em devorá-los; em outros, parecia quase ofendida com a oferta. Eu não conseguia encontrar lógica em suas preferências sempre mutáveis. Mas gosto não se discute, eu acho — ou, muitas vezes, parece, para gatos.

Veja também