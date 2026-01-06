A- A+

Venezuela "Não há agente externo que governa Venezuela", diz presidente interina Delcy Rodríguez enviou uma carta a Trump na qual defende uma relação equilibrada e de respeito

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta terça-feira (6) que nenhum "agente externo" governa o seu país depois da captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos.

Delcy - que tomou posse na segunda-feira - governa sob pressão do mandatário Donald Trump, que disse que tinha o controle da Venezuela após o bombardeio à capital e a outros três estados.

"O governo de Venezuela vigora em nosso país, mais ninguém, não há agente externo que governa a Venezuela", indicou Delcy em uma mensagem televisionada durante uma reunião com o setor produtivo.

Delcy Rodríguez enviou uma carta a Trump na qual defende uma relação equilibrada e de respeito.

A vice-presidente de Maduro assumiu o comando de forma interina na Venezuela após a queda do governante esquerdista, que enfrenta a Justiça em Nova York junto com sua esposa por várias acusações, incluindo narcotráfico.

Por outro lado, Delcy Rodríguez ofereceu um "reconhecimento aos mártires que deram suas vidas para defender a Venezuela".

Ao menos 55 militares venezuelanos e cubanos da equipe de segurança de Maduro morreram no ataque de 3 de janeiro, segundo cifras oficiais.

"Este é um povo que não se rende, somos um povo que não se entrega. Estamos aqui governando junto ao povo", assinalou a presidente interina.

