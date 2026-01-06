"Não há agente externo que governa Venezuela", diz presidente interina
Delcy Rodríguez enviou uma carta a Trump na qual defende uma relação equilibrada e de respeito
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta terça-feira (6) que nenhum "agente externo" governa o seu país depois da captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos.
Delcy - que tomou posse na segunda-feira - governa sob pressão do mandatário Donald Trump, que disse que tinha o controle da Venezuela após o bombardeio à capital e a outros três estados.
"O governo de Venezuela vigora em nosso país, mais ninguém, não há agente externo que governa a Venezuela", indicou Delcy em uma mensagem televisionada durante uma reunião com o setor produtivo.
Leia também
• Tensão na Venezuela traz incertezas ao resultado do comércio exterior do Brasil este ano, diz AEB
• Petróleo fecha em queda, após sessão volátil ante temores sobre oferta global e Venezuela
• Alckmin prevê alta das exportações de petróleo em 2026 e minimiza impacto de crise na Venezuela
Delcy Rodríguez enviou uma carta a Trump na qual defende uma relação equilibrada e de respeito.
A vice-presidente de Maduro assumiu o comando de forma interina na Venezuela após a queda do governante esquerdista, que enfrenta a Justiça em Nova York junto com sua esposa por várias acusações, incluindo narcotráfico.
Por outro lado, Delcy Rodríguez ofereceu um "reconhecimento aos mártires que deram suas vidas para defender a Venezuela".
Ao menos 55 militares venezuelanos e cubanos da equipe de segurança de Maduro morreram no ataque de 3 de janeiro, segundo cifras oficiais.
"Este é um povo que não se rende, somos um povo que não se entrega. Estamos aqui governando junto ao povo", assinalou a presidente interina.