Mundo 'Não há espaço para Bezos' em Veneza, dizem manifestantes depois de casamento do fundador da Amazon

Pelo menos 500 manifestantes protestaram neste sábado na ponte de Rialto, em Veneza, contra o casamento suntuoso do fundador da Amazon, Jeff Bezos, com a ex-apresentadora Lauren Sánchez, que dividiu a Cidade dos Canais.

"Bezos, fique longe da lagoa", gritaram os manifestantes pelas ruelas da cidade com cartazes contendo mensagens contra os "ricos" e que acusam o prefeito de Veneza de ser "corrupto".

Sob um sol escaldante, o coletivo "No Space for Bezos" (Não há espaço para Bezos) saiu novamente às ruas para denunciar a exploração da cidade pelo casal bilionário e as consequências dessas celebrações para o meio ambiente.

"Estamos aqui contra o que Bezos representa por si só com seu modelo Amazon, baseado na exploração das pessoas", declarou à AFPTV Alice Bazzoli, de 24 anos, uma ativista do No Space for Bezos que vive em Veneza há cinco anos.

Depois, os manifestantes exibiram uma faixa com o lema "Não há espaço para Bezos" e acenderam sinalizadores na ponte Rialto, sobre o Grande Canal.

Matteo Battistuta, um estudante de 20 anos, afirmou que "Veneza resiste, não é uma cidade morta".

"Acreditamos que Veneza ainda pode ser um lugar onde se pode viver bem", acrescentou.

Bezos, um empresário de 61 anos que é um dos homens mais ricos do mundo, e Sánchez, de 55, disseram "sim" em uma cerimônia realizada na noite de sexta-feira na ilha de San Giorgio Maggiore, em frente à praça de São Marcos.

Este foi o ponto alto de uma semana de festividades - com iates e convidados VIP nos canais - que terminará neste sábado à noite com um grande baile em Veneza, uma cidade saturada pelo turismo e muito dividida sobre o impacto que este casamento terá em sua imagem.

Entre os convidados, estão a filha do presidente americano, Ivanka Trump, o ator Leonardo DiCaprio, a estrela de reality show Kim Kardashian, a apresentadora Oprah Winfrey e o magnata Bill Gates.

