Ter, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Caso Epstein

Não há 'informações credíveis' nos arquivos de que Epstein traficou mulheres (FBI)

"Se houvesse, eu teria apresentado o caso ontem" e indicado "que traficava para outros indivíduos", acrescentou O diretor do FBI, Kash Patel

Reportar Erro
Jeffrey Epstein em foto de 2019Jeffrey Epstein em foto de 2019 - Foto: Divulgação/Departamento de Polícia de Palm Beach/ AFP/arquivo

O diretor do FBI, Kash Patel, disse nesta terça-feira (16) que não há "informações credíveis" nos arquivos da polícia que indiquem que o criminoso sexual condenado e falecido Jeffrey Epstein traficava mulheres jovens.
 

Leia também

• Embaixador britânico nos Estados Unidos é destituído por vínculos com Epstein

• 'Não é minha assinatura', diz Trump sobre suposta carta a Jeffrey Epstein

• Casa Branca aceitaria análise grafotécnica de suposta carta de Trump a Epstein

"Não há informações credíveis, nenhuma", expressou Patel durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado. "Se houvesse, eu teria apresentado o caso ontem" e indicado "que traficava para outros indivíduos", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter