Caso Epstein
Não há 'informações credíveis' nos arquivos de que Epstein traficou mulheres (FBI)
"Se houvesse, eu teria apresentado o caso ontem" e indicado "que traficava para outros indivíduos", acrescentou O diretor do FBI, Kash Patel
Jeffrey Epstein em foto de 2019 - Foto: Divulgação/Departamento de Polícia de Palm Beach/ AFP/arquivo
O diretor do FBI, Kash Patel, disse nesta terça-feira (16) que não há "informações credíveis" nos arquivos da polícia que indiquem que o criminoso sexual condenado e falecido Jeffrey Epstein traficava mulheres jovens.
"Não há informações credíveis, nenhuma", expressou Patel durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado. "Se houvesse, eu teria apresentado o caso ontem" e indicado "que traficava para outros indivíduos", acrescentou.