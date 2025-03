Não jogue fora a casca da banana: aqui estão seus muitos benefícios para a saúde

A- A+

Especialistas afirmam que a casca da banana tem efeitos positivos no funcionamento do organismo. Este alimento é conhecido por seu sabor doce e seu valor nutricional.

De acordo com informações divulgadas pelo portal especializado 'Tua Saúde', seu consumo pode ajudar a combater a prisão de ventre, regular os níveis de colesterol e açúcar no sangue.

Além disso, pode prevenir o envelhecimento precoce, favorecer a perda de peso, cuidar da pele, combater infecções, evitar a fadiga muscular, melhorar a visão, promover um bom descanso e manter os ossos saudáveis.

Nesse sentido, a nutricionista Priscilla Primi explica que as fibras insolúveis, por exemplo, também estão presentes na polpa, mas estão mais concentradas na casca. Esse tipo de fibra é fundamental para melhorar a digestão e o trânsito intestinal.





Benefícios para o cuidado da pele

Segundo o portal especializado 'Healthline', a casca de banana é uma aliada natural para manter a saúde da pele. Um de seus usos mais conhecidos consiste em simplesmente esfregar a parte interna da casca sobre o rosto, o que ajuda a suavizar e dar brilho à pele.

Além disso, a casca da banana também pode ser colocada diretamente sobre as pálpebras para reduzir bolsas sob os olhos, ou então atuar como um hidratante ao ser esfregada sobre áreas secas e até aplicada sobre cicatrizes de espinha para atenuá-las. Por ser rica em antioxidantes e ácidos graxos, a casca da banana também pode ser útil para tratar áreas afetadas pela psoríase, pois ajuda a reduzir a inflamação e manter a pele hidratada.

Auxilia no clareamento dos dentes

Um estudo divulgado pelo Instituto de Ciências Odontológicas de Halgekar, na Índia, revelou que as cascas de banana apresentam atividade antibacteriana contra microrganismos relacionados a doenças periodontais, como a gengivite.

Embora a pesquisa não foque diretamente no uso cosmético, algumas pessoas que adotam práticas naturais afirmam que esfregar uma casca diariamente sobre os dentes durante uma semana pode ajudar a melhorar sua aparência. No entanto, qualquer uso relacionado à saúde bucal deve ser feito sob a orientação de um profissional.

Contribuição para a jardinagem sustentável

Para quem cultiva plantas, a casca de banana representa uma fonte de nutrientes acessível e ecológica. Ela pode ser adicionada diretamente ao substrato para enriquecer o solo e alimentar minhocas, ou então pode ser misturada com água para produzir um fertilizante líquido ou colocada sob roseiras para afastar pulgões.

Nesse último caso, o portal especializado 'BHG' explica que basta cortar as cascas em pequenos pedaços, deixá-las de molho entre 24 e 48 horas em água e coar o líquido resultante, que pode ser aplicado diretamente nas plantas. Além disso, a casca de banana pode atrair borboletas ao jardim e melhorar a qualidade do composto orgânico.

Um ingrediente inesperado na culinária

Na gastronomia, a casca de banana também tem diversas aplicações. Pode ser fervida para preparar infusões nutritivas, usada em chutneys de sabor intenso, misturada com água e açúcar para criar doces ou adicionada a vitaminas para aumentar a quantidade de fibras.

Além disso, pode ser usada para amaciar cortes de carne mais duros durante o cozimento, tornando-se um ingrediente versátil e funcional na cozinha caseira.

Eficaz para limpeza e restauração

Além de suas propriedades nutricionais e cosméticas, a casca de banana pode ser utilizada para tarefas de limpeza doméstica. De acordo com o portal 'BHG', esfregar o interior da casca sobre objetos de prata pode restaurar seu brilho original.

Também pode ser usada para limpar folhas de plantas ornamentais e restaurar móveis de madeira que apresentem arranhões ou desgaste superficial.

Formas criativas de usar a casca da banana na alimentação

Incorporar a casca de banana na dieta diária pode ser mais fácil do que parece. Existem receitas simples e variadas que permitem aproveitar seus nutrientes sem complicações.

Uma das opções mais fáceis é o chá de casca de banana. Para prepará-lo, é importante remover as pontas e a sujeira da casca antes de fervê-la. Essa bebida é reconfortante e saborosa.

Outra alternativa é a vitamina de matcha com casca de banana. Nesse caso, basta bater a casca no liquidificador, o que preserva ao máximo suas propriedades, e misturá-la com outros ingredientes para uma bebida energética e saudável.

Também é possível preparar pão de casca de banana. A receita requer uma xícara de água, uma xícara de leite desnatado, meia xícara de óleo, 30 gramas de fermento fresco, meio quilo de farinha de trigo integral, uma pitada de sal, um ovo e uma colher de sopa de açúcar.

