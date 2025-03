A- A+

SAÚDE Não jogue fora as sementes de mamão: entenda por que você deveria consumi-las Elas possuem uma série de propriedades que podem contribuir significativamente para a saúde, a cosmética e outras áreas

As sementes de mamão, muitas vezes descartadas por desconhecimento, possuem uma série de propriedades que podem contribuir significativamente para a saúde, a cosmética e outras áreas. Esses pequenos grãos, que parecem simples restos de frutas, têm um potencial muito maior do que aparentam, e é por isso que sua inclusão em dietas e outros usos está ganhando espaço.

Usos e benefícios das sementes de mamão

Originário da América Central, o mamão vem ganhando popularidade em muitos países. Sua polpa de cor laranja intensa é apenas o começo de seus benefícios. Além de ser rico em nutrientes como vitamina C, vitamina A, ácido fólico e fibras alimentares, o mamão também contém minerais importantes como potássio, cálcio e magnésio. Sua enzima, a papaína, facilita a digestão de proteínas e contribui para outras funções benéficas para o corpo.

Entre os muitos benefícios do consumo do mamão, os mais notáveis são o fortalecimento do sistema imunológico, a melhora da digestão, a proteção da saúde da pele e a redução da inflamação. Além disso, essa fruta pode ajudar a controlar o colesterol e a pressão arterial.





Como consumir sementes de mamão?

Comer sementes de mamão, embora não seja tão comum quanto a polpa, também oferece vários benefícios. Apesar do seu pequeno tamanho e sabor um tanto picante, as sementes podem ser incorporadas em diversas preparações:

Consumo direto: eles podem ser extraídos de um mamão maduro e consumidos diretamente. É aconselhável começar com uma pequena quantidade devido ao seu sabor forte e aumentar gradualmente.

Curativos: as sementes moídas podem ser misturadas com azeite de oliva, suco de limão e sal para fazer um molho para salada.

Infusão: ao esmagar as sementes e deixá-las em água, você pode fazer uma bebida refrescante e rica em nutrientes.

Pasta de sementes: misture as sementes moídas com mel para formar uma pasta que pode ser consumida como suplemento nutricional.

Molhos: adicione as sementes trituradas aos molhos para massas ou carnes, dando um toque diferenciado.

Embora a papaína seja geralmente segura para consumo, algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas ou desconforto digestivo devido à enzima. Por isso, é aconselhável consultar um nutricionista antes de incorporar sementes à sua dieta.

Tabagismo: largar o cigarro apenas com força de vontade é exceção; conheça os métodos eficazes

Outros usos surpreendentes das sementes de mamão

As sementes de mamão também têm aplicações fora da cozinha. Estas são algumas das propriedades mais notáveis:

Remédio antiparasitário: as sementes de mamão são conhecidas por suas propriedades antiparasitárias. Consumir uma colher de chá de sementes trituradas com mel em estômago vazio durante uma semana pode ajudar a eliminar parasitas intestinais naturalmente.

Esfoliante natural: graças à sua textura áspera e propriedades enzimáticas, as sementes de mamão podem ser usadas como um esfoliante natural da pele. Quando misturados com óleo de coco ou mel, eles ajudam a remover impurezas e células mortas, ajudando a manter a pele macia e jovem, de acordo com um estudo japonês.

Fertilizante orgânico: sementes e cascas de mamão trituradas podem ser usadas como fertilizante orgânico, promovendo o crescimento das plantas e protegendo-as contra fungos e doenças comuns de jardinagem, de acordo com um estudo publicado na Nature.

Esses usos demonstram que as sementes de mamão são mais do que apenas resíduos, tornando-se um recurso valioso para diversas áreas.

Veja também