Após 22 anos de tentativas, pernambucana engravida aos 56: "Um sonho realizado"

Após 22 anos tentando engravidar, a empresária pernambucana Maria Jaila Tavares Rodrigues de Melo realizou o sonho de ser mãe biológica aos 56 anos.

Ela, que atualmente tem 57, e o marido, Jozevando Rodrigues de Melo, de 56, são de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, e estão juntos há 30 anos. Desde o início da união, o casal sempre desejou ter filhos e aumentar a família.



Apesar da vontade, todas as tentativas por meios naturais foram frustradas. Vários exames foram feitos e nenhum apontou problemas que pudessem impedir o casal de gerar filhos biológicos.

Foi quando Jaila, na época com 35 anos, procurou uma clínica de fertilização no Recife e iniciou o tratamento. Mas o sonho de ser mãe não se concretizou tão rápido quanto ela esperava.

"Eu perdi as contas das tentativas. Estava tudo perfeito e não conseguia. Em 2016, resolvemos adotar e demos entrada nos documentos, e, em 2020, na pandemia, Pedro Arthur chegou com 1 ano e 8 anos de idade", afirmou Jaila.

Jaila descobriu que estava grávida em novembro de 2022. Foto: Cortesia

Com a chegada do pequeno, que, atualmente, tem 4 anos, o casal decidiu doar os últimos cinco óvulos que restavam na clínica, mas esbarraram em questões burocráticas. Foi quando a empresária optou por colocar os embriões.

"Já que nenhum deu certo, decidi colocar os óvulos para não ficar nada pendente e pensava em adotar outra criança. Coloquei um óvulo em maio, outro em agosto e um em novembro de 2022, que deu positivo. Passei três meses para acreditar", disse Jaila, que ficou em choque ao saber da notícia.



"Repeti o exame e deu positivo. Depois, veio o nervoso, passei um mês rindo. Ficava rindo o tempo inteiro, achando que não era verdade. Acompanhando mês a mês, era como se estivesse sonhando", relatou a empresária.

Apesar do medo por conta da idade, Jaila teve uma gestação tranquila. No dia 17 de julho deste ano, nasceu o tão aguardado João Vitor. O parto foi cesáreo e ocorreu em uma maternidade particular no Recife.



"Deus mandou o pacotinho perfeito. Até hoje, olho para ele e acho inacreditável. É uma alegria, uma renovação. Um sonho realizado. Ele é um bebê tão saudável, esperto. É grande igual ao pai. Tá uma bolinha, bem gordinho", contou Jaila.

Empresária engravidou após 22 anos tentando. Foto: Cortesia

Agora, com duas crianças para alegrar ainda mais a família, o casal não pretende ter mais filhos, mesmo com dois óvulos ainda disponíveis na clínica.



"Tem que ser perseverante mesmo. Tem que tentar. Eu sou a prova viva disso. Eu estava naquele momento que não tinha esperanças, mas Deus me deu esse presente e eu agradeço todo dia", afirmou Jaila.

