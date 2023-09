A- A+

SETEMBRO AMARELO Alepe promove lançamento de livro de Fernanda Luma com foco em saúde mental nesta quinta-feira (21) A autora concedeu entrevista à Folha de Pernambuco e contou um pouco sobre o que pode ser encontrado no livro

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) dá visibilidade ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e manutenção de saúde mental, com o início da campanha "Estamos com Você", nesta terça-feira (19). Como parte das atividades da ação, nesta quinta (21), a assistente social, doutora em saúde mental e suicidologista, Fernanda Luma, fará o lançamento do seu livro, "Suicídio, O Que Sabemos e o Que Há Para Além do Discurso Hegemônico", da editora Dialética.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, ela contou que o trabalho, fruto de sua pesquisa de doutorado, tem como objetivo promover uma discussão "fora da caixinha" sobre o assunto, trazendo diversas áreas do conhecimento como fatores decisivos para o combate ao suicídio.

"O livro tem como objetivo esclarecer sobre os principais cuidados e medidas que podem ser tomadas por todos, tomando como base várias áreas do conhecimento que podem ser inseridas nessa discussão. A gente resgata assuntos geralmente abordados, como fatores causadores da doença, história e pesquisas realizadas, mas trazemos também um olhar mais amplo que deixa claro esse teor hegemônico das nossas relações. Fazemos um diálogo com as áreas social, comunicacional, espiritual e até digital também, porque essa é a realidade em que vivemos no momento", começou. "Para além disso, o livro traz uma reflexão sobre como a sociedade capitalista é adoecedora e como isso impacta a vida de todos. Abordamos como as mudanças nas relações de trabalho e sociais nas últimas décadas afetam não só as pessoas, como também o ambiente e até as questões de acolhimento. Então estamos trazendo uma discussão fora da caixinha mesmo. O suicídio é multifatorial, então a discussão sobre ele também precisa ser", completou a especialista.

No evento da quinta, Fernanda também fará uma palestra, que tem como tema "O Mundo Pede Saúde Mental", que acontece a partir das 10h30 no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe no Recife. O debate, que será aberto ao público, trará uma contextualização sobre doenças como depressão, que pode ocasionar no suicídio, além de conhecimentos de áreas variadas do conhecimento que possam ajudar na reflexão sobre como a sociedade percebe as pessoas adoecidas.

"Nós vamos focar no tema da campanha da Alepe, sobre a necessidade da discussão sobre o suicídio e tentaremos clarear sobre como o suicídio pode afetar as pessoas, mostrando como a doença é multifatorial e pode ser causado por diversos fatores, como a maneira com que a sociedade em que vivemos percebe o suicídio e como as políticas de saúde mental não acompanharam as pessoas que estão sendo adoecidas. Também traremos dados do suicídio no Brasil e em Pernambuco, além de falarmos sobre fatores de risco e proteção quando esse sofrimento extremo se instala", explicou sobre o conteúdo da palestra.

Para quem quiser conferir mais sobre o trabalho de Fernanda Luma, é possível encontrá-la nas redes sociais no seu perfil pessoal (@fernandaluma_as) ou no perfil sobre o seu projeto (@projetosobresuicidio), ambos do Instagram.

Livro "Suicídio, O Que Há Sabemos e O Que Há Para Além do Discurso Hegemônico", da editória Dialética. - Foto: Divulgação

Programação especial da Alepe

Além do evento desta quinta, que contará com a presença de Fernanda Luma, a Alepe já iniciou as atividades da campanha. Ainda nesta terça, será realizada a palestra “A Importância de um Ambiente de Trabalho Emocionalmente Cuidado”, que será proferida pela psicóloga e professora Ana Cristina Fonseca, coordenadora geral da graduação da UNIFAFIRE (Centro Universitário Paula Frassinetti). Ela é especialista em psicologia da educação e em psicologia clínica.

Em paralelo à palestra, também será realizado um circuito de práticas integrativas com serviços de equipes de fonoaudiólogos e fisioterapeutas da Alepe. A ação, que acontecerá no hall da Biblioteca da Alepe, será direcionada aos servidores da associação e trará recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e recuperação da saúde, com sessões fonoaudiologia, estética e motricidade orofacial, entre outros.

“Trata-se de um tema delicado, mas urgente, que exige o estímulo ao autocuidado e ao cuidado com o outro. As ações do Setembro Amarelo desenvolvidas pela Superintendência de Saúde da Casa, voltadas para a prevenção ao suicídio e ao adoecimento mental, contam com total apoio da Mesa Diretora. É fundamental que as pessoas que enfrentam algum tipo de angústia e conflitos de ordem emocional compreendam que é importante pedir ajuda para que sejam acolhidas e tenham acompanhamento profissional”, afirmou o presidente da Alepe, Álvaro Porto, sobre a importância da programação.

Para finalizar, já na quinta-feira, haverá outra palestra após a de Fernanda Luma, ministrada pela psicóloga Inês Rocha, a partir das 15h. Com tema “A importância de um ambiente de trabalho emocionalmente cuidado”, a discussão, que acontecerá no auditório Enio Guerra, deve trazer um novo olhar para a relação entre as dinâmicas de trabalho com a preservação da saúde mental.



