DECLARAÇÃO ''Não namorei o Lula'': ex de filho do presidente diz que petista 'tem nada a ver' com acusações Médica registrou boletim de ocorrência contra Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do mandatário

A médica Natália Schincariol, que registrou um boletim de ocorrência contra Luís Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirma que o chefe do Executivo federal “tem nada a ver” com as acusações que ela fez contra Luís Cláudio. A médica diz ter sido vítima de violência “verbal, psicológica e moral” por parte do ex-companheiro, que nega as afirmações.

— (Luís Cláudio) Tentou usar o pai para me silenciar e agora tenta usar o pai para ser protegido, pedindo ajuda dos petistas para acobertar o que ele fez. Eu não namorei o Lula. Eu namorei ele (Luís Cláudio). O Lula não me fez nada de ruim. Não adianta querer usar o pai para limpar a barra dele. Ninguém apoia violência psicológica e moral: nem direita nem esquerda. Acho que seria mais nobre ele só pedir desculpas e parar — disse Natália ao Globo.

Nas redes sociais, a médica havia publicado na segunda-feira, dia em que registrou o boletim de ocorrência contra Luís Cláudio, uma mensagem pedindo que as pessoas deixem Lula e sua família “em paz”. “Parem de responsabilizar os familiares por maldades de um homem adulto de 40 anos. São pessoas totalmente diferentes”, escreveu.

Em outra publicação, Natália compartilhou um post que criticava o chamado “esquerdomacho”, definido como “um homem de ideais progressistas, com inclinações políticas de esquerda e que se diz defensor dos direitos das mulheres, mas que se contradiz em sua atitudes em relação às mulheres com quem convive”.

Parte dos seguidores de Natália tem manifestado apoio à sua decisão de levar seus relatos sobre agressões físicas e psicológicas à polícia, enquanto outros duvidam das alegações apresentadas. A médica de 28 anos afirma que os ataques sofridos nas redes têm afetado sua saúde, e que já não consegue acompanhar tudo o que comentam em suas publicações.

A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo instaurou inquérito policial para apurar as acusações. Natália e Luís Cláudio devem ser chamados a prestar depoimento nos próximos dias.

Entenda o caso

Natália e Luís Cláudio mantiveram um relacionamento por dois anos e meio — eles moraram juntos em parte deste período. Natália relatou à polícia que já chegou a ser agredida fisicamente com uma cotovelada na barriga durante uma briga, no final de janeiro. Ela disse, ainda, que é vítima de violência “verbal, psicológica e moral”, que “têm se intensificado ao longo do tempo”.

Os episódios de violência, segundo Natália, incluem o afastamento “do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões”, “ter sido hospitalizada com crises de ansiedade”, “receber ameaças e ofensas constantes (doente mental, vagabunda, louca)” e “ser manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do presidente e que possui influência para se safar das acusações”.

No registro da ocorrência, Natália afirmou que o filho caçula de Lula já disse que o pai iria defendê-lo em caso de denúncias. “Ninguém vai acreditar em você, eu tenho poder e você não tem nada”, teria dito, segundo Natália. As brigas teriam começado após traições por parte de Luís Cláudio.

Em nota, a defesa de Luís Cláudio afirma que as declarações de Natália são “inverídicas” e “enquadráveis nos tipos de delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por danos morais”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o empresário mantenha distância da ex-mulher e deixe o apartamento em que vivia com ela. Na decisão, a juíza afirmou que, em uma análise superficial dos autos, o relato de Natália é “coerente e verossímil”. “Diante de possível situação de vulnerabilidade da mulher, verifico a presença dos requisitos legais para concessão das medidas protetivas”, acrescentou.

A magistrada determinou, ainda, que Luís Cláudio não frequente os locais de trabalho, estudos e de culto religioso da vítima, e que ele não estabeleça contato com Natália. Ele poderá retirar documentos pessoais e bens de uso pessoal do apartamento de ambos, desde que acompanhado por oficial de Justiça ou terceiro indicado por ele e sob supervisão da ex-mulher.

