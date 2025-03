"Não nos deixem apodrecer em cativeiro", diz refém israelense em vídeo divulgado pelo Hamas

A- A+

O grupo terrorista palestino Hamas divulgou nesta sexta-feira um vídeo do refém israelense Matan Angrest, que aparece com vida e envia uma mensagem à família.

No registro, ele também faz um apelo para que Israel chegue a um acordo sobre os reféns ainda mantidos em cativeiro, como ele, desde o ataque de 7 de outubro. O vídeo foi compartilhado pela família de Angrest mais tarde. Nele, o refém alerta que os reféns "estão começando a perder a esperança".

"Quero dizer às Forças de Israel, vocês não serão capazes de nos trazer de volta pela força militar. A única maneira de nos trazer de volta é por meio de um acordo e [concordando com] a segunda fase", diz ele.

"Por favor, eu imploro, nos tragam de volta vivos e não em um caixão". "Eu estou pedindo a vocês, aqueles [reféns] que escaparam, não nos deixem aqui para apodrecer em cativeiro."

O jovem também mandou uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo que interceda pelos reféns. "Você é o único que tem o poder de afetar [Benjamin] Netanyahu e seu governo, para realmente pressionar por um acordo e nos trazer para casa o mais rápido possível", declarou.

"Estamos emocionados com o vídeo que acabamos de ver, no qual vemos nosso Matan com aspecto esgotado e desesperado após 518 dias nos túneis do Hamas", declarou a família em um comunicado divulgado pelo Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos.

O vídeo, acrescentou a família de Angrest, mostra que ele foi "torturado" em cativeiro e dá mais provas de que o tempo está acabando para os reféns restantes.

"Para além do evidente grave estado psicológico nas imagens, sua mão direita não mexe, seus olhos e sua boca estão assimétricos e está com o nariz quebrado, segundo os depoimentos de quem retornou", disse a família. "Tudo devido aos interrogatórios e às torturas em cativeiro. Quantas provas a mais são necessárias para compreender que o tempo se esgotou?"

O Hamas e seus aliados sequestraram cerca de 250 pessoas durante o ataque ao sul de Israel em 7 de outubro, de acordo com o governo israelense. Mais de 100 foram libertados durante uma trégua de uma semana no final de 2023, enquanto outros 30 — e os corpos de mais oito — foram libertados no atual cessar-fogo, iniciado em janeiro. Em troca, foram libertados cerca de 1.900 prisioneiros palestinos.

O Hamas ainda tem em seu poder 58 reféns na Faixa de Gaza, dos quais 34 foram declarados mortos pelo Exército israelense.

Israel quer estender a primeira fase até meados de abril, mas o Hamas pede para passar para a segunda, o que deveria levar ao fim permanente da guerra.

A segunda fase desse cessar-fogo deveria ter começado no domingo, com o objetivo de concluir a libertação dos prisioneiros em Gaza e pôr um fim definitivo à guerra, mas as negociações para iniciá-la não foram concluídas.

A trégua permitiu a entrada de mais ajuda no território palestino, onde mais de 69% dos prédios foram danificados ou destruídos, quase toda a população foi desalojada e a fome impera, de acordo com as Nações Unidas.

A guerra começou com o ataque do Hamas em 7 de outubro, que resultou na morte de 1.218 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP de dados oficiais. A campanha militar de retaliação de Israel matou mais de 48 mil pessoas na Faixa de Gaza, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

