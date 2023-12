"Não perturbe" mesmo

A- A+

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou, em 2019, o chamado “Não perturbe”, cuja serventia seria a de inibir as operadoras de telefonia, de TV por assinatura e demais empresas de telemarketing, de continuarem incomodando (e bota incômodo nisso!) os consumidores com importunações a todo o tempo (fora de hora), sob o pretexto da oferta de seus produtos e serviços.



Seria inocência demais se pensar que uma simples medida iria aplacar a prática tão violenta de se causar transtorno ao consumidor, por parte das empresas do ramo, principalmente porque a determinação não veio seguida de nenhuma sanção de natureza penal, cível ou administrativa, que demandasse um mínimo de precaução, quando dos abusos perpetrados.



A medida foi tão sem eficácia, que mais tarde, a própria Anatel buscou compensar tal inoperância e inoquidade, com a edição do Ato nº 10.413, o qual denominou de “procedimento operacional para utilização de recursos de numeração”, que estabeleceu o prefixo 0303 para o serviço de telemarketing ativo.



Com essa nova tentativa (frágil) de se frear os abusos praticados pelas empresas-alvo, a única mudança prática que apareceu foi a de tornar possível a identificação da chamada, por meio dos dígitos iniciais, permanecendo para o consumidor, ainda, o encargo de não atender a ligação, mostrando a superficialidade do Ato.



Como as tais empresas detêm os dados dos clientes e as compartilha, ilegalmente, mesmo “nas barbas” da nova legislação de proteção de dados (Lei n° 13709/2028), vigente desde 2021, essas medidas “formiguinhas” em nada resolveram a situação, para não se dizer que só criaram mais condições para que a prática abusiva se desse de outras formas.



Assim, as ditas empresas passaram a realizar chamadas originadas de diferentes números, que quando não são disparadas via “robôs”, são seguidas de um suspeitoso silêncio, ou mesmo de ofertas desenfreadamente enganosas.



A conclusão a que se chega é a de que a autarquia que foi criada com a finalidade de fiscalizar as empresas de telefonia e de telecomunicações em geral não consegue cumprir o seu papel a contento, deixando empresas que deveriam ser punidas, livres de sanções, enquanto o consumidor continua amargando o encargo de resolver os problemas por elas causados, quase sempre, judicialmente mesmo.







*Defensor Público e professor





