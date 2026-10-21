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CASO PEDRO GABRIEL "Não queria mais servir ao Exército", diz advogado sobre soldado que desapareceu de quartel De acordo com o advogado, o soldado está fisicamente bem, mas segue "muito confuso e assustado"

O soldado do Exército Brasileiro que foi preso após ficar quatro dias desaparecido ao sair do 7° Depósito de Suprimento, localizado no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife, não queria mais servir às Forças Armadas.

A informação foi dada por Jario Santos, advogado de Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, em entrevista à Folha de Pernambuco. De acordo com o advogado, o soldado está fisicamente bem, mas segue "muito confuso e assustado".

Ele também afirmou que Pedro Gabriel "não imaginava que ia acontecer isso, pelo simples fato dele não querer mais servir ao Exército".

"Eu não consigo dar muitas informações sobre isso porque foi algo que ele estendeu para mim, que não queria mais servir [ao Exército]. Muitas coisas aconteceram com o Pedro nos últimos dias: um jovem de 20 anos, a esposa ficando grávida, há dois meses, gravidez de risco, precisando dele. Talvez um excesso de serviço militar, mas é isso que a gente tem no momento", explicou.

Soldado se entregou à polícia

Segundo o advogado, o soldado se "entregou espontaneamente" à Delegacia de Polícia de Goiana, Litoral Norte de Pernambuco, na madrugada desta quarta (21), quando ficou sabendo da repercussão do seu caso.

"Ele não estava sabendo da repercussão que o caso dele estava dando, porque ele estava sem celular e sem internet, quando ele tomou conhecimento da angústia da mãe, dos familiares, da esposa dele, grávida há dois meses, que foi presa, ele resolveu se entregar", afirmou o advogado.

Fuzil e munições não foram encontrados

De acordo com o Comando Militar do Nordeste (CMNE), o soldado "evadiu-se" do posto durante o serviço de sentinela do quartel, levando consigo um fuzil modelo 7,62 milímetros e 20 munições. O local funciona como base militar, onde são armazenados suprimentos, armas e munições.

À Folha, o advogado destacou que Pedro Gabriel foi encontrado sem o armamento e as munições. "Estamos aguardando as investigações para saber o que aconteceu, o que motivou e aonde está esse fuzil", disse. O soldado foi encaminhado ao 4º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Namorada grávida do soldado foi presa

Na segunda-feira (19), uma mulher já havia sido presa após "confessar ter ajudado na fuga do soldado, tendo estado com ele após a evasão do quartel", segundo o CMNE. De acordo com o advogado, ela é namorada de Pedro Gabriel e está grávida.

A reportagem tenta contato com o Comando Militar do Nordeste e com as Polícias Militar e Civil de Pernambuco em busca de mais informações. Ainda não houve retorno,, mas o canal segue aberto.

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