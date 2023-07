A- A+

submarino "Não quero ter nada a ver com isso", diz dono de submarino original da OceanGate, colocado à venda Apesar do anúncio, atual dono acredita que não deve encontrar um comprador após a tragédia em expedição ao Titanic

Um antigo modelo de submersível da OceanGate, empresa dona do Titan, que implodiu em expedição ao Titanic, está à venda por US$ 795 mil (cerca de R$ 3,8 milhões). Chamada "Antipodes", a construção atualmente pertence ao investidor de iates Steve Reoch.

Ele passou os últimos cinco anos tentando vender a embarcação — e, após a tragédia envolvendo a empresa, acredita que não encontrará um comprador. O Antipodes foi construído pela Perry Submersibles em 1996 e passou por "vários proprietários" antes de Stockon Rush, CEO da OceanGate que também morreu na expedição.

"Não quero ter nada a ver com isso" disse Reoch ao "Business Insider", explicando que este foi o primeiro submersível da Ocean Gate.

No anúncio do Antipodes, é informado que ele tem capacidade para ir até 300 metros de profundidade no oceano, realizando "expedições em águas profundas" para "acessar ambientes subaquáticos". O site ainda diz que ele é "altamente manobrável e extremamente confortável para o piloto e até quatro tripulantes".

Segundo Reoch, os mergulhos foram "bem-sucedidos". Uma delas foi uma expedição de observação de tubarões, e teve o rapper americano Macklemore como passageiro. A construção chegou a ser classificada pelo American Bureau of Shipping, o que significa que ele atende aos padrões da indústria — o que não ocorreu com o Titan.

