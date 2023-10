"Não sabemos detalhe nenhum", diz filha de médico de SP assassinado em quiosque no Rio

A- A+

A família de Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos, soube que o médico foi assassinado na manhã desta quinta-feira (5) e desconhece detalhes do crime. Ele estava num quiosque na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, quando bandidos abriram fogo contra o local. Além de Corsato, foram mortos outros dois profissionais: Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, e Diego Ralf Bonfim, de 35. Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital municipal Lourenço Jorge, também na Barra.

"Acabamos de receber a notícia. Não sabemos detalhe nenhum, só o que saiu na reportagem" afirmou uma das filhas, Maria Eugenia Corsato, de 31 anos.

Abalada, ela disse que não conseguia falar mais sobre o pai.

Felipe Sonnewend Proença, irmão de Daniel, estava desesperado em busca de informações do irmão Daniel, sobrevivente encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge com pelo menos 3 tiros. A caminho do Rio de Janeiro nesta manhã, perguntou à reportagem se ele havia falecido e pediu o contato do hospital para onde foi transferido.

"Eu não sei de nada. Você é jornalista, tem alguma informação?" questionou.

O crime aconteceu por volta de 1h. Os bandidos chegaram ao quiosque de carro. Eles pararam do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltaram do automóvel. Logo em seguida começa uma correria no local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem. Toda a ação foi muito rápida, durando menos de um minuto.

Os médicos atacados participariam de um congresso internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva de Pé e Tornozelo no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, onde estavam hospedados. Marcos de Andrade Corsato, Diego Half e Perseu Ribeiro eram ortopedistas e traumatologistas, bem como o médico Daniel Sonnewend Proença, que ficou ferido. Diego Half é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do PSOL (SP).

A Polícia Militar informou que quando as equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) chegaram ao quiosque encontraram as vítimas sendo atendidas por agentes do Corpo de Bombeiros. De acordo com a PM, os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. O policiamento foi reforçado na região. A perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local e assumiu a investigação das mortes.

Em nota, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, afirmou que "recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida". A instituição ainda estendeu "as condolências aos familiares e amigos".

