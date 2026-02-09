A- A+

VENEZUELA "Não sabemos onde está", denuncia filho do opositor Guanipa após nova detenção na Venezuela Opositor voltou a ser preso no domingo após falar sobre as eleições durante sua breve libertação, quando aproveitou para percorrer Caracas de motocicleta e se reunir com familiares de presos políticos

O líder opositor Juan Pablo Guanipa está em paradeiro desconhecido após uma nova detenção na Venezuela ocorrida menos de 12 horas depois de ser libertado, denunciou seu filho nesta segunda-feira (9).

Ele voltou a ser preso no domingo após falar sobre as eleições durante sua breve libertação, quando aproveitou para percorrer Caracas de motocicleta e se reunir com familiares de presos políticos.

"Até esta hora não temos informações oficiais sobre seu paradeiro (...). Exijo uma prova de vida do meu pai imediatamente. Ele não violou nenhuma das condições de sua libertação, e não sabemos onde está", disse Ramón Guanipa em uma coletiva de imprensa.

Guanipa é um aliado próximo da líder da oposição e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado.

Ele entrou na clandestinidade em janeiro de 2025, após acompanhar Machado em um protesto contra a posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato consecutivo, e foi preso em maio daquele ano.

"Sem dúvida, ele está em risco. Por isso, acho que a situação é urgente (...) Devemos denunciar isso e continuar pressionando", declarou seu filho.

Sua nova prisão no domingo foi denunciada por Machado como um "sequestro", enquanto a Procuradoria-Geral esclareceu que ocorreu devido ao descumprimento das condições de sua liberdade.

Veja também