Não são "shakes" proteicos: saiba quais são os melhores alimentos para ganhar massa muscular

Qualquer plano de treino eficaz deve ser acompanhado de um plano alimentar que forneça nutrientes e vitaminas essenciais para o desenvolvimento muscular.



Uma alimentação equilibrada deve incluir uma ingestão adequada de proteínas, hidratos de carbono e gorduras saudáveis, essenciais para obter ótimos resultados na academia.

As proteínas desempenham um papel crucial na retenção e desenvolvimento da massa muscular. De acordo com pesquisa publicada na Biblioteca Nacional de Medicina, é recomendado consumir entre 1,4 e 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia para maximizar a construção muscular.



É importante incluir fontes de proteína de alta qualidade em sua dieta, como carne magra, frango, peixe, ovos, laticínios com baixo teor de gordura e legumes.

A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva (ISSN) oferece uma revisão objetiva e crítica relacionada à ingestão de proteínas para pessoas saudáveis e que praticam exercícios. De acordo com as suas recomendações, os atletas treinados em resistência podem necessitar de uma ingestão maior, entre 2,3 e 3,1 gramas por quilograma de peso corporal, para maximizar a retenção de massa corporal magra durante os períodos de dieta hipocalórica.





Carboidratos e gorduras saudáveis também desempenham um papel importante no desenvolvimento muscular. Os carboidratos fornecem energia para o treinamento e ajudam a promover a recuperação, enquanto as gorduras saudáveis são essenciais para a saúde geral e o funcionamento do corpo.

O que comer para ganhar músculos?

Ovos: São uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, ricas em aminoácidos essenciais como a leucina. Além disso, contêm uma variedade de nutrientes como fosfolipídios, ácidos graxos ômega-3, colesterol e vitamina D, todos essenciais para o desenvolvimento e recuperação muscular.

Salmão: rico em proteínas e ácidos graxos ômega-3, é uma opção ideal para promover o crescimento muscular e manter uma saúde ideal. Segundo o National Institutes of Health (NIH), seus nutrientes ajudam a fortalecer os músculos e a melhorar a função muscular, tornando-o um alimento essencial para qualquer regime de treinamento.

Peito de frango: conhecido por ser uma excelente fonte de proteína magra, é essencial na rotina física. Além do alto teor de proteínas, também fornece importantes vitaminas B, fundamentais para o bom funcionamento do organismo durante exercícios intensos.

Iogurte grego: De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), fornece o dobro da proteína do iogurte normal, tornando-o uma opção de destaque devido à sua combinação única de proteínas de digestão rápida e lenta. Consumi-lo após o exercício ou antes de dormir pode ser especialmente benéfico.

Atum: rico em proteínas e ácidos graxos ômega-3, é um alimento versátil que pode contribuir significativamente para o desenvolvimento muscular. Além disso, fornece importantes vitaminas B, essenciais para manter a energia e o desempenho durante o exercício.

Carne magra: É uma ótima fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas B, minerais e creatina, que podem promover o crescimento muscular sem fornecer muitas calorias extras.

Camarão: São uma fonte quase pura de proteína, rica no aminoácido leucina, necessário para o crescimento muscular ideal. Segundo o USDA, cada porção de 85g contém 19g de proteína, 1,44g de gordura e 1g de carboidratos.

Soja: É uma excelente fonte de proteínas vegetais, gorduras insaturadas saudáveis e diversos nutrientes essenciais como ferro, vitamina K e fósforo. O ferro é especialmente importante para a função muscular e o transporte de oxigênio no corpo.

Feijão: é uma opção versátil e nutritiva para promover o desenvolvimento de massa muscular magra, rico em proteínas, fibras, vitaminas B, magnésio, fósforo e ferro.

Quinoa: é uma excelente fonte de carboidratos, proteínas, fibras, magnésio e fósforo, fornecendo a energia necessária para se manter ativo durante o treino. O seu perfil nutricional torna-o um alimento ideal para complementar uma dieta focada no desenvolvimento muscular.

Grão-de-bico: notável fonte de carboidratos e proteínas, especialmente rico em fibras. Embora sua proteína seja considerada de qualidade inferior à de origem animal, o grão-de-bico ainda pode ser uma parte importante de uma dieta de construção muscular.

Amendoim: Eles oferecem uma combinação de proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos, tornando-os uma escolha ideal para calorias e nutrientes adicionais benéficos para o desenvolvimento muscular.

Tofu: feito a partir de leite de soja, é uma notável fonte de proteína vegetal de alta qualidade. Além disso, é rico em gorduras saudáveis e uma boa fonte de cálcio, importante para a saúde óssea e muscular.

Arroz integral: Embora forneça menos proteínas que outras fontes, é uma excelente fonte de carboidratos complexos, ideais para fornecer energia durante o exercício. Consumir fontes saudáveis de carboidratos, como arroz integral, antes do treino pode ajudar a melhorar o desempenho e estimular o crescimento muscular, de acordo com o NIH.

Os alimentos inimigos no processo de ganho de massa muscular

Alguns alimentos e bebidas podem retardar o processo de construção muscular. É importante limitar ou eliminar completamente o seu consumo para otimizar a dieta e atingir os objetivos de boa forma. Esses alimentos incluem:

Álcool

Alimentos ultraprocessados

Alimentos fritos

Comida gordurosa

Carboidratos refinados

