MORTE "Não sei o que aconteceu", diz brasileiro após morte de amigo em piscina na Grécia Ryan Silveira, de 23 anos, teve alta na sexta-feira, 29

O criador de conteúdo digital brasileiro Ryan Silveira, de 23 anos, se manifestou pela primeira vez nessa segunda-feira, 1º, sobre o incidente ocorrido no dia 23 de agosto, em uma piscina privativa do quarto de hotel onde estava hospedado na Ilha de Mykonos, na Grécia. Com ele, estava seu amigo, o modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, que foi encontrado na mesma piscina sem vida. Os dois estavam viajando juntos.

Por meio das redes sociais, Silveira contou que teve alta na sexta-feira, 29, após quase uma semana de internação e ter saído do coma. Ainda está com o rosto bastante machucado. Além de ferimentos, ele também levou pontos na face. Ele teve uma infecção por causa da quantidade de água que acabou ingerindo da piscina.

"Vim aqui para tentar expressar um pouco do que eu estou sentindo. Essa tristeza, essa angústia. Um sentimento horrível de perder uma pessoa tão próxima. Meu melhor amigo. Uma escolha que nós fizemos teve um final trágico e triste. Meus sentimentos à família (dele). Que Deus o receba de braços abertos", publicou.

Ao lamentar a perda do melhor amigo, ele disse que não se lembra de nada que aconteceu a não ser o fato de terem consumido substâncias ilícitas, mas não disse quais.

"Não sei de fato o que aconteceu", disse. "Aquele dia, a gente tinha chegado em Mykonos, já era uma hora da tarde. A festa começava às 6 horas da tarde. A gente pensou: 'Vamos ficar aqui no hotel, aproveitar um pouco e depois, à noite, a gente vai para a festa'. A gente ficou. Realmente, fizemos coisas ilícitas Utilizamos coisas ilícitas. Mas tem muita coisa fake news. Isso com o tempo, vocês vão ver, não sou eu quem vou dizer", afirmou ele.

Segundo ele, a última lembrança que tem é que estava deitado na cama e simplesmente apagou. "(Pouco antes), estávamos fazendo uma vídeo chamada com minha irmã. Ele ligando para um amigo, namorado dele. E quando acordo, já estou no hospital. Os médicos vieram falar comigo para perguntar se eu sabia onde eu estava. Eu falei que estava em Mykonos.

Eles responderam que não, que eu tinha acordado de um coma e que estava em um hospital em Atenas. Aí, minha cabeça já começou a entrar em desespero", declarou o criador de conteúdo digital.

Os médicos explicaram para ele que os dois, ele e o amigo, tinham sido encontrados na piscina do hotel.

"Até então, eu não sabia da morte do Yago. Na UTI, eu perguntava para todo mundo onde estava o Yago. Minha preocupação era se ele sabia que eu estava em Atenas (capital da Grécia). Falavam que não tinham informações dele. Disseram que ele estava também no hospital, mas não tinha acordado. Até que depois me deram a notícia que ele não tinha resistido", relatou.

Ele ainda não teve acesso aos seus pertences, que estão no hotel, em razão do andamento da investigação.

O criador de conteúdo digital finalizou o vídeo falando que a tragédia serviu muito de aprendizado. "Muita coisa está passando pela minha cabeça. A gente nunca espera que as coisas vão acontecer com a gente. Nunca estamos preparado para o pior", disse ele.

Como os brasileiros foram localizados

Segundo sites de notícias da Grécia, funcionários do setor de limpeza do hotel perceberam água escorrendo do apartamento dos brasileiros para a varanda do andar inferior, onde estavam fazendo faxina, e avisaram os seguranças.

Eles entraram no quarto e encontraram os dois jovens submersos na piscina. Yago já estava morto, enquanto Ryan ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido por uma ambulância.

"O Ryan também estava desacordado e foi acordar só ontem (segunda-feira, dia 25) de manhã. Ele estava em coma, não estava consciente. Ele está todo machucado, com machucados no rosto, ponto, e não consegue lembrar o que aconteceu", narrou a irmã.



