Não serão rebaixadas', diz Paes sobre escolas que perderam fantasias em fábrica que pegou fogo

O prefeito Eduardo Paes informou em seu perfil no X, na manhã desta quinta-feira (12), que "independente de qualquer coisa", as escolas que perderam a confecção de suas fantasias no incêndio que atingiu uma fábrica em Ramos, na Zona Norte do Rio, "não serão rebaixadas no carnaval desse ano". A princípio, três escolas foram afetadas: Império Serrano, Unidos da Ponte e Acari.

"Conversei agora com o presidente Hugo Júnior da série Ouro que me deu mais detalhes das 3 escolas afetadas pelo incêndio de hoje em Ramos. Já tomamos a decisão de que, independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors con·cours", disse Paes.



Em evento em Brasília, Paes se solidarizou com as escolas de samba e disse que o vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, acompanha a situação.

Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, a Liga RJ, que cuida das escolas de samba da série ouro do carnaval do Rio, afirmou que recebe com preocupação a notícia no incêndio. De acordo com o texto, "o impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização".

