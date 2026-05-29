'Não temos confiança em garantias nem em palavras' diz presidente do Parlamento do Irã
"Nós obtemos concessões não com diálogo, mas com mísseis; na negociação, apenas as explicamos a eles", escreveu Ghalibaf em postagem no X
O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã "não tem confiança em garantias nem em palavras" e que apenas os comportamentos são "o critério", em meio à dúvidas sobre o cessar-fogo acordado com os EUA após novos ataques trocados entre os lados no Oriente Médio. As expectativas também se concentram sobre um possível entendimento para encerrar o conflito.
"Nós obtemos concessões não com diálogo, mas com mísseis; na negociação, apenas as explicamos a eles", escreveu em postagem no X, sem citar explicitamente os EUA. "Nenhuma ação será realizada antes da ação da parte oposta", acrescentou.
۱-ما امتیازات را نه با گفتگو، بلکه با موشکها میگیریم، در مذاکره فقط آنها را تفهیم میکنیم.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 29, 2026
۲- هیچ اعتمادی به تضمینها و حرفها نداریم، فقط رفتارها معیار است. اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.
۳-پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.
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Sem fornecer qualquer detalhe, Ghalibaf defendeu que o vencedor de qualquer acordo é "aquele que se prepara melhor para a guerra a partir do dia seguinte".