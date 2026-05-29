Sex, 29 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

'Não temos confiança em garantias nem em palavras' diz presidente do Parlamento do Irã

"Nós obtemos concessões não com diálogo, mas com mísseis; na negociação, apenas as explicamos a eles", escreveu Ghalibaf em postagem no X

Reportar Erro
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher GhalibafO presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: Agência de Notícias ICANA / AFP

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã "não tem confiança em garantias nem em palavras" e que apenas os comportamentos são "o critério", em meio à dúvidas sobre o cessar-fogo acordado com os EUA após novos ataques trocados entre os lados no Oriente Médio. As expectativas também se concentram sobre um possível entendimento para encerrar o conflito.

"Nós obtemos concessões não com diálogo, mas com mísseis; na negociação, apenas as explicamos a eles", escreveu em postagem no X, sem citar explicitamente os EUA. "Nenhuma ação será realizada antes da ação da parte oposta", acrescentou.

 

Leia também

• Juros sobem ante ajuste com guerra e ação dos EUA sobre PCC no radar

• Exército chinês afirma ter expulsado navio de guerra holandês do Mar da China Meridional

• Irã considera suspensão da retomada da guerra com EUA

Sem fornecer qualquer detalhe, Ghalibaf defendeu que o vencedor de qualquer acordo é "aquele que se prepara melhor para a guerra a partir do dia seguinte".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter