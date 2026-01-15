A- A+

VENEZUELA "Não temos medo" de enfrentar diplomaticamente os EUA, diz presidente interina da Venezuela Sua gestão avança sob pressão do presidente Donald Trump

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (15) não ter medo de enfrentar diplomaticamente os Estados Unidos, que bombardearam o país há quase duas semanas e depuseram Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez apresentou ao Parlamento a mensagem anual de Maduro. Ela era sua vice-presidente e assumiu o poder após a operação americana de 3 de janeiro.

Sua gestão avança sob pressão do presidente Donald Trump, com quem firmou acordos energéticos e concordou com a libertação de presos políticos.

"Sabemos que eles são muito poderosos, sabemos que são uma potência nuclear letal (...). Não temos medo de enfrentar diplomaticamente, por meio do diálogo político, como corresponde", disse Rodríguez.

"Se algum dia me couber, como presidente interina, ir a Washington, irei de pé, caminhando, não arrastada", acrescentou.

Rodríguez falou por telefone com Trump na terça-feira. O presidente americano a definiu como "uma pessoa formidável" e afirmou que tudo estava "indo muito bem" na Venezuela.

