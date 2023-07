A- A+

FRONTEIRA MÉXICO-EUA "Não votem no governador do Texas", diz presidente do México após instalação de boias em rio Andrés Manuel López Obrador classificou medida anti-imigratória como "politiqueira"

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu que cidadãos mexicanos vivendo nos Estados Unidos não votem no governador do Texas, Greg Abbott, e nem em políticos republicanos que apoiaram a decisão do estado que faz fronteira com o país latino-americano de instalar boias ao longo do Rio Grande para impedir a passagem de imigrantes.

— Não há muito o que fazer. Nada além de dizer a nossos compatriotas que não votem no governador do Texas, nem por republicanos que apoiam essas medidas — disse López Obrador durante uma conferência com a imprensa na manhã desta segunda-feira, no Palácio Nacional.

O governo do Texas começou a instalar a barreira de boias no Rio Grande recentemente — as primeiras imagens da montagem foram divulgadas na segunda-feira da semana passada. O primeiro trecho, de custo estimado em US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões), terá 300 metros de comprimento e ficará em Eagles Pass, justamente o local onde os imigrantes morreram uma semana antes. Cada boia tem 1,8 metro de altura.

López Obrador já havia criticado Abbott antes por medidas na fronteiras do Texas, como inspeções a veículos de transporte de mercadorias, mas no caso das boias chegou a tratar o americano de forma irônica, classificando a medida como "politiqueira", "ações publicitárias" e "vulgares".

—Quando é que o governador vai acabar de colocar as suas boias, para além do que corresponde à fronteira onde não está o rio? — questionou o presidente, em referência aos 3.180Km de fronteira do México apenas com o Texas.

Na semana passada, a secretária de Relações Exteropres do México, Alicia Bárcena, disse que o México planeja realizar um estudo sobre onde estão localizadas as boias para determinar se em algum ponto cruzam o território mexicano.

