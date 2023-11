A- A+

AMÉRICA DO SUL Narcossubmarino com carregamento de cocaína avaliado em R$ 305 milhões é apreendido na Colômbia Três suspeitos foram presos; embarcação levava 1,8 tonelada da droga

A Marinha da Colômbia interceptou, no último domingo, um narcossubmarino que transportava mais um carregamento 1,8 tonelada de cloridrato de cocaína, no Oceano Pacífico. O valor estimado da droga seria de US$ 63 milhões, o equivalente a cerca de R$ 305 milhões, segundo as autoridades.

No interior da embarcação, foram encontradas 94 embalagens de diversos formatos e tamanhos com a substância ilícita. Os três tripulantes, com idades entre 26, 37 e 63 anos, foram presos e levados para o distrito de Tumaco. A tripulação era composta de um colombiano e dois equatorianos.

Por conta das condições climáticas, o narcossubmarino acabou afundando, de acordo com a Marinha da Colômbia.

Segundo as autoridades, o objetivo do trio de criminosos era levar a droga para a América Central. Trata-se de uma das rotas mais comuns do tráfico para chegar aos Estados Unidos, principal consumidor mundial da cocaína colombiana.

As autoridades afirmam que a ação impediu a comercialização e distribuição de mais de 4,7 milhões de doses da droga no mercado ilegal internacional.

Mais de 200 narcossubmarinos apreendidos

No início de outubro, um narcossubmarino com três toneladas de cocaína com alto teor de pureza foi apreendido pela Marinha da Colômbia no oceano Pacífico. De acordo com as autoridades, o carregamento de droga foi avaliado em US$ 107 milhões, o equivalente a R$ 550 milhões.

O maior narcosubmarino da história do país, entretanto, foi apreendido em maio deste ano. Com 30 metros de comprimento e três metros de largura, a embarcação levava cerca de três toneladas de droga. Desde 1993, a Marinha apreendeu 228 embarcações deste tipo, que saem com toneladas de drogas do Oceano Pacífico para os Estados Unidos ou até cruzam o Atlântico para chegar à Europa.

Estes semissubmersíveis leves e rústicos são fabricados na Colômbia e são difíceis de rastrear pelas autoridades. A legislação do país pune uso, construção, comercialização, posse e transporte destas embarações, com penas de até 14 anos de prisão.

