Saúde Nariz pode esconder antibiótico capaz de combater as 'superbactérias' resistentes ao medicamento O composto antimicrobiano, chamado de epifadina, é produzido por uma bactéria encontrada na narina e na pele humana

Nunca foi tão urgente encontrar um novo e eficaz antibiótico que possa combater as crescentes novas infecções resistentes a este tipo de medicamento. Cientistas da Universidade de Tübingen parecem ter descoberto uma possível fórmula que ocorre naturalmente dentro do nariz humano.

Chamada de epifadina, um membro de uma classe até então desconhecida de compostos antimicrobianos, produzida pela bactéria Staphylococcus epidermidis, espécie encontrada dentro do nariz e na pele.

O corpo humano é o lar de todos os tipos de bactérias que estão em constante batalha para competir entre si pela sobrevivência. Acredita-se que a secreção de substâncias como a epifadina seja uma das maneiras pelas quais o S. epidermidis elimina seus concorrentes bacterianos locais.

Um desses oponentes é o Staphylococcus aureus, uma bactéria encontrada naturalmente nas vias respiratórias humanas, mas que pode se transformar em um patógeno oportunista conhecido pela sua forma resistente à meticilina. Responsável por infecções hospitalares difíceis de serem tratadas, causa até 10 mil mortes anuais só nos Estados Unidos.

Durante as experiências, no entanto, a equipe de investigação descobriu que a epifadina era eficaz na eliminação do S. aureus, danificando a membrana celular até ao ponto da letalidade. Isto sugere o poder que a epifadina, ou seus derivados, poderia ter como um novo antibiótico.

“O desenvolvimento de novos antibióticos estagnou durante décadas. Mas precisamos deles mais do que nunca, porque nos últimos anos registamos um rápido aumento de insetos multirresistentes em todo o mundo. É difícil controlar estas infecções e os nossos antibióticos de reserva já não têm um efeito tão forte. Precisamos urgentemente de novas substâncias ativas e métodos de tratamento”, afirma o microbiologista e autor do estudo Andreas Peschel.

O microbioma humano hospeda muitas bactérias úteis, que às vezes podem acabar como danos colaterais quando são usados antibióticos de amplo espectro atualmente disponíveis – é por isso que tomar antibióticos às vezes pode causar problemas de barriga.

A Epifadina, no entanto, só fica ativo por algumas horas, o que significa que tem um efeito muito mais localizado.

A descoberta pode inaugurar uma nova era no combate a infecções bacterianas visto que os próximos remédios podem estar escondidos em diferentes partes no corpo humano. Segundo pesquisas, essas superbactérias resistentes a medicamentos, podem, em um futuro próximo, matar mais que o câncer.

Os pesquisadores agora estão planejando novos estudos para investigar como os diferentes elementos da estrutura da epifadina contribuem para seus efeitos, bem como o desenvolvimento de substâncias artificiais, mais estáveis, semelhantes à epifadina.

