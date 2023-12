A- A+

nasa "Nas alturas": EUA lançam nave espacial secreta para chegar em nível de órbita inédito Três tentativas de lançamento anteriores haviam sido interrompidas durante as contagens regressivas por condições meteorológicas desfavoráveis e questões técnicas não detalhadas

Um robô espacial e secreto das Forças Armadas dos Estados Unidos decolou da Flórida, na noite desta quinta-feira (28). Em sua sétima missão, o X-37B terá como objetivo alcançar uma altura nunca antes desbravada; para realizar esse feito, ele conta com a ajuda do SpaceX Falcon Heavy, que tem três núcleos de foguetes líquidos e é o mais potente da empresa. A decolagem aconteceu a partir do Centro Espacial Kennedy da Nasa, em Cabo Canaveral, e foi transmitida ao vivo pelo webcast da SpaceX, empresa de Elon Musk.

O lançado já havia sido adiado por mais de duas semanas, mas finalmente aconteceu. As três tentativas anteriores foram interrompidas, durante as contagens regressivas, devido a condições meteorológicas desfavoráveis e a questões técnicas não detalhadas.

Vale destacar o acirramento da disputa espacial entre os Estados Unidos e a China, que há apenas duas semanas também enviou um componente seu ao espaço. Pela terceira vez, desde 2020, Shenlong (em português, "Dragão Divino"), a aeronave robótica chinesa embarcou em uma nova missão orbital.

O governo americano divulgou poucos detalhes sobre a missão, que é parte do programa de lançamento espacial desenvolvido pela Segurança Nacional das Forças Armadas do país. A nave foi construída pela Boeing, tem tamanho semelhante ao de um ônibus pequeno, e capacidade para implantar dispositivos para análise tecnológica em voos longos.

Considerado o foguete mais potente da companhia dirigida por Elon Musk, o SpaceX Falcon Heavy tem capacidade de alcançar até 35 mil quilômetros acima da Terra.

