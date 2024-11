A- A+

estados unidos Nas eleições dos EUA, disputa pela Câmara segue acirrada, com protagonismo da Califórnia Corridas acirradas em torno do "ponto azul" em Omaha, Nebraska e no Alasca estão entre as que estão sendo observadas

As disputas pela Câmara dos Estados Unidos continuam sendo uma luta muito acirrada até o fim, sem um caminho dominante para a maioria para nenhum dos partidos.



Grande parte do resultado depende do Oeste dos EUA, particularmente na Califórnia, onde algumas cadeiras da Câmara estão sendo ferozmente disputadas, e as cédulas enviadas pelo correio que chegarem uma semana após a eleição ainda serão contadas.

Corridas acirradas em torno do "ponto azul" em Omaha, Nebraska e no Alasca estão entre as que estão sendo observadas e podem definir o controle da Câmara.

Cada lado está ganhando e perdendo algumas cadeiras, inclusive por meio do processo de "redistritamento", que é o redesenho das linhas de limite das cadeiras da Câmara. O processo redefiniu as cadeiras na Carolina do Norte, Louisiana e Alabama.

