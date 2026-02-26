A- A+

caso marielle Nas redes sociais, julgamento de réus no caso Marielle teve mais de 300 mil interações Direita brasileira chegou a fazer publicações, acusando a esquerda de abandonar o tema

Durante dois dias, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) acumulou horas de julgamento dos cinco réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em março de 2018.



Enquanto, na terça-feira, foi a vez de a Procuradoria-Geral da República e os advogados de defesa sustentarem suas teses, o dia seguinte foi dedicado aos votos dos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Segundo levantamento da consultoria Bites, os dois dias de julgamento geraram 317 mil interações nas redes sociais.

A análise, feita exclusivamente para O Globo, contabilizou todo o primeiro dia de julgamento, assim como as interações até as 17h30 desta quarta-feira. Foram 25 mil menções ao assunto, entre perfis do X, páginas abertas do Facebook, assim como perfis de influenciadores e veículos de imprensa no Instagram, com tendência de alta a partir das 14h, próximo ao horário em que Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, Robson Calixto e Ronald Alves de Paula tiveram a dosimetria de suas penas lidas pelo ministro Alexandre de Moraes.





Ainda de acordo com a Bites, as vinte publicações com maior engajamento sobre o assunto são perfis de veículos noticiosos, políticos, influenciadores e familiares da vereadora. Influenciadores da direita brasileira também chegaram a fazer publicações pontuais: a acusação das postagens era à esquerda, que teria "abandonado" o julgamento ou teria perdido o interesse no tema após o suposto envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro ser descartado no caso, depois que os mandantes do crime foram identificados.

Reação entre parlamentares

Pelo menos 14 deputados federais, de PSOL, PT, PCdoB e PSB, ex-colegas de Chiquinho Brazão, comentaram o tema nas redes sociais após o resultado do julgamento. Por outro lado, até as 16h30 desta quarta-feira, não foram encontradas manifestações de deputados federais do partido pelo qual Chiquinho foi eleito, tampouco de parlamentares alinhados à direita.

