Nasa adia missão lunar Artemis 2 após detectar vazamento de combustível

A Nasa anunciou, nesta terça-feira (3), que adiou para março o lançamento de sua primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século, após detectar um vazamento de combustível durante um teste importante.

A agência espacial americana realizou nas primeiras horas desta terça-feira uma simulação em "condições reais". O exercício estava previsto como o último grande ensaio antes do lançamento no dia 8 deste mês.

"Com a conclusão do teste geral hoje, abrimos mão da janela de fevereiro e miramos março para o lançamento mais cedo possível da Artemis 2", disse o diretor da Nasa, Jared Isaacman, em um comunicado no X.

Durante o lançamento simulado, "as equipes tiveram que gerenciar um vazamento de hidrogênio líquido em uma interface do estágio central (do foguete) durante o abastecimento dos tanques, o que exigiu interrupções para aquecer o equipamento e ajustar a vazão do propelente", explicou Isaacman.

Todos os tanques estavam cheios e a contagem regressiva chegou a cerca de cinco minutos antes de o vazamento piorar e as operações serem interrompidas, detalhou.

"Como sempre, a segurança é nossa prioridade absoluta (...) só seguiremos com o lançamento quando considerarmos que estamos prontos para empreender esta missão histórica", acrescentou.

Por volta das 16h25 GMT (13h25 em Brasília) de segunda-feira na Flórida, o chefe da missão havia dado sinal verde para iniciar o abastecimento de combustível no enorme foguete SLS na plataforma de lançamento de Cabo Canaveral.

Além de demonstrar a capacidade de carregar mais de 700.000 galões de propelentes criogênicos no foguete de 98 metros de comprimento, as equipes simularam uma contagem regressiva de lançamento e praticaram a retirada segura do propelente.

A missão, que tem previsão de durar cerca de dez dias, não pousará na Lua, mas voará ao redor do satélite terrestre, e terá a participarão de três americanos e um canadense.

