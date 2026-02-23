A- A+

ESPAÇO Nasa adia novamente missão tripulada para a Lua: o que está acontecendo com o foguete? Imobilizado pelo menos até abril, o gigantesco foguete lunar da Nasa vai voltar ao hangar esta semana para mais reparos antes que os astronautas embarquem

A Nasa, Agência Espacial dos EUA, adiou pelo menos até abril o lançamento do foguete que pretende levar astronautas de volta à Lua.

A agência espacial norte-americana informou no domingo (22) que pretende realizar nesta terça-feira, 24, a lenta travessia de 6,4 quilômetros pelo Centro Espacial Kennedy, se o tempo permitir.

Problemas

A Nasa mal havia concluído um novo teste de abastecimento na quinta-feira, 19, para garantir que vazamentos perigosos de hidrogênio fossem estancados, quando outro problema surgiu.

Desta vez, o sistema de hélio do foguete apresentou defeito, atrasando ainda mais a primeira viagem de astronautas à Lua em mais de meio século.

Os engenheiros tinham acabado de controlar os vazamentos de hidrogênio e definido a data de lançamento para 6 de março - já com um mês de atraso - quando surgiu o problema com o hélio. O fluxo de hélio para o estágio superior do foguete foi interrompido; o hélio é necessário para purgar os motores e pressurizar os tanques de combustível.

"É necessário retornar ao prédio de montagem de veículos em Kennedy para determinar a causa do problema e corrigi-lo", disse a NASA em um comunicado.

Lançamento em abril ainda depende dos reparos

A Nasa afirmou que os preparativos rápidos para a reversão da missão preservam a possibilidade de lançamento em abril, mas ressaltou que isso dependerá do andamento dos reparos. A agência espacial dispõe de apenas alguns dias por mês para lançar a tripulação de quatro pessoas ao redor da Lua e trazê-la de volta

Os três americanos e o canadense designados para a missão Artemis II permanecem em prontidão em Houston. Eles serão as primeiras pessoas a ir à Lua desde o programa Apollo da Nasa, que enviou 24 astronautas ao espaço entre 1968 e 1972.

