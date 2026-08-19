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Espaço Nasa anuncia fracasso de missão para resgatar telescópio Agora, o telescópio Swift, que estuda as explosões mais poderosas no Universo, deve se desintegrar em sua reentrada na Terra, no fim do ano

Uma missão complexa da Nasa fracassou em seu objetivo de evitar que um telescópio espacial se desintegre na atmosfera, informou nesta quarta-feira (19) a agência espacial americana, que não conseguiu controlar a nave que faria o resgate.

Agora, o telescópio Swift, que estuda as explosões mais poderosas no Universo, deve se desintegrar em sua reentrada na Terra, no fim do ano.

A missão espacial inédita, de US$ 30 milhões (R$ 155 milhões), tentou enviar um robô para capturar o telescópio e movê-lo para mais longe dentro da órbita.

“Não é o resultado em que estivemos trabalhando, mas isso não muda o motivo pelo qual esta missão vale o esforço”, disse o gerente da Nasa, Jared Isaacman. Os responsáveis pela missão esperavam que seu plano abrisse caminho para dar uma segunda vida a outros satélites.

Desenvolvida pela startup americana Katalyst, a nave não tripulada foi lançada em 3 de julho pelo foguete Pegasus, lançado de um avião.

No último dia 28, porém, a empresa informou que a nave estava há 72 horas fora de controle, com vários problemas, entre eles a perda de comunicação.

A Katalyst citou “problemas persistentes no controle da orientação” como motivo que levou a empresa e a Nasa a suspender a missão.

A agência espacial informou que a nave ainda pode tentar alcançar o telescópio, na esperança de oferecer aos cientistas e engenheiros ensinamentos para missões semelhantes no futuro.

A Nasa lançou o Swift em 2004, para estudo de explosões de raios gama no espaço profundo.

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