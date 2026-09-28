Seg, 28 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Espaço

Nasa anuncia novas missões para colocar Starliner da Boeing em operação

Após corrigir vários problemas detectados na primeira viagem tripulada da nave, a Nasa anunciou que realizará mais duas missões com a Starliner

Reportar Erro
O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, EUA O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, EUA  - Foto: Sydney Rohde/Nasa

A Nasa anunciou nesta segunda-feira (28) novas missões para finalmente colocar em operação a nave espacial Starliner, da Boeing, em meio à urgência da agência americana de enviar astronautas ao espaço.

Após corrigir vários problemas detectados na primeira viagem tripulada da nave, a Nasa anunciou que realizará mais duas missões com a Starliner.

O anúncio ocorre meses depois de a agência apresentar uma avaliação severa do primeiro teste tripulado da Starliner à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), realizado em 2024. Segundo a Nasa, a missão poderia ter terminado em tragédia.

O sistema de propulsão da nave apresentou problemas, o que levou a Nasa a trazê-la de volta à Terra sem tripulação. A agência encarregou a SpaceX, do bilionário Elon Musk, de trazer os dois astronautas de volta.

Os americanos Suni Williams e Butch Wilmore ficaram retidos na ISS por mais de nove meses.

Leia também

• Nasa, Porchat e frade de pedra: citações e metáforas usadas por ministros em julgamento no STF

• Nasa lança o telescópio Roman, que criará um novo 'Atlas do Universo'

• Que 'foto' a Nasa tirou no dia do seu aniversário? Saiba como visualizar com ferramenta gratuita

O relatório da Nasa apontou várias falhas tanto da Boeing quanto da própria agência espacial.

A primeira missão será um teste sem tripulação à ISS, programado para "não antes" de dezembro de 2026. A Nasa espera "validar as medidas corretivas recentes" com esse voo, anunciou o administrador da agência, Jared Isaacman, em entrevista coletiva.

"A partir daí, reuniremos informações, continuaremos implementando as demais mudanças recomendadas (...) e planejaremos uma missão tripulada Starliner 2 em 2028", acrescentou.

O tempo é essencial, já que a SpaceX anunciou que pretende encerrar a produção de sua nave Crew Dragon nos próximos anos. Desde 2020, ela é o único veículo espacial americano usado em viagens à ISS.

Embora a empresa de Musk tenha superado a Boeing, a Nasa quer ter uma segunda opção. A Starliner poderia, em particular, transportar astronautas para estações espaciais comerciais que substituirão a ISS após sua retirada de órbita, prevista para por volta de 2030.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter