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Espaço Nasa anuncia novas missões para colocar Starliner da Boeing em operação Após corrigir vários problemas detectados na primeira viagem tripulada da nave, a Nasa anunciou que realizará mais duas missões com a Starliner

A Nasa anunciou nesta segunda-feira (28) novas missões para finalmente colocar em operação a nave espacial Starliner, da Boeing, em meio à urgência da agência americana de enviar astronautas ao espaço.

Após corrigir vários problemas detectados na primeira viagem tripulada da nave, a Nasa anunciou que realizará mais duas missões com a Starliner.

O anúncio ocorre meses depois de a agência apresentar uma avaliação severa do primeiro teste tripulado da Starliner à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), realizado em 2024. Segundo a Nasa, a missão poderia ter terminado em tragédia.

O sistema de propulsão da nave apresentou problemas, o que levou a Nasa a trazê-la de volta à Terra sem tripulação. A agência encarregou a SpaceX, do bilionário Elon Musk, de trazer os dois astronautas de volta.

Os americanos Suni Williams e Butch Wilmore ficaram retidos na ISS por mais de nove meses.

O relatório da Nasa apontou várias falhas tanto da Boeing quanto da própria agência espacial.

A primeira missão será um teste sem tripulação à ISS, programado para "não antes" de dezembro de 2026. A Nasa espera "validar as medidas corretivas recentes" com esse voo, anunciou o administrador da agência, Jared Isaacman, em entrevista coletiva.

"A partir daí, reuniremos informações, continuaremos implementando as demais mudanças recomendadas (...) e planejaremos uma missão tripulada Starliner 2 em 2028", acrescentou.

O tempo é essencial, já que a SpaceX anunciou que pretende encerrar a produção de sua nave Crew Dragon nos próximos anos. Desde 2020, ela é o único veículo espacial americano usado em viagens à ISS.

Embora a empresa de Musk tenha superado a Boeing, a Nasa quer ter uma segunda opção. A Starliner poderia, em particular, transportar astronautas para estações espaciais comerciais que substituirão a ISS após sua retirada de órbita, prevista para por volta de 2030.

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