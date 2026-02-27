A- A+

missão espacial Nasa anuncia reestruturação de programa lunar Artemis após múltiplos atrasos O anúncio ocorre depois de o lançamento da aguardada missão Artemis 2 ter sido adiado novamente na semana passada após um problema técnico

A Nasa anunciou, nesta sexta-feira (27), mudanças significativas em seu programa lunar Artemis, que sofreu diversos atrasos nos últimos anos, com o objetivo de garantir que os Estados Unidos retornem à Lua em 2028.

O anúncio ocorre depois de o lançamento da aguardada missão Artemis 2, que enviará astronautas para a órbita lunar (sem pousar no satélite natural) pela primeira vez em mais de 50 anos, ter sido adiado novamente na semana passada após um problema técnico com o foguete.

Diante dos últimos atrasos e da pressão da China, que espera enviar humanos à Lua em 2030, a agência espacial americana anunciou a mudança em seus planos.

Para cumprir o prazo de 2028, a Nasa "adicionará missões" entre o voo da Artemis 2, agora programado para o início de abril, e o retorno à superfície lunar, disse o diretor da agência, Jared Isaacman, em entrevista coletiva.

A mudança será válida para as missões que sucederem a Artemis 2. A Artemis 3 não incluirá a aguardada alunissagem de uma tripulação americana, o que será reservado para uma tentativa na fase seguinte, a Artemis 4, com duas possíveis missões em 2028, relatou Isaacman.

A mudança tem como objetivo fazer com que o Artemis tenha uma estrutura semelhante ao programa Apollo, que consistiu em múltiplas missões próximas entre si e de dificuldade crescente.

Veja também