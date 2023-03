A- A+

A Nasa prometeu nesta quinta-feira (9) que em 3 de abril anunciará os nomes dos quatro astronautas que voarão ao redor da Lua no ano que vem na missão Artemis 2.

Esta tripulação será a primeira a viajar à Lua desde a última missão Apollo, em 1972, há mais de meio século.

Bill Nelson, diretor da Nasa, declarou que haverá "três americanos e um canadense" e, no momento, a data de lançamento é esperada para novembro de 2024, segundo um funcionário da agência espacial americana.

Os quatro astronautas decolarão no foguete SLS da Nasa - o mais poderoso do mundo - e viajarão a bordo da cápsula Orion no topo do foguete. A cápsula se desprenderá uma vez no espaço e os levará para a Lua, mas sem pousar.

Todos os astronautas ativos - atualmente 41 - são oficialmente elegíveis para participar da missão de aproximadamente 10 dias do Artemis 2, mas o processo de seleção está sendo mantido em segredo.

O foguete SLS realizou apenas um voo durante a missão Artemis 1, na qual impulsionou a cápsula Orion -sem tripulação- à Lua, em um primeiro teste de pouco mais de 25 dias que retornou com sucesso à Terra em dezembro.

