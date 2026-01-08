Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta
A Nasa afirmou que o integrante da tripulação está estável, mas que está "avaliando ativamente todas as opções"
A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) cancelou, nesta quinta-feira, 8, sua primeira caminhada espacial do ano e pode trazer a tripulação de volta mais cedo da Estação Espacial Internacional devido a um problema médico a bordo.
A caminhada espacial estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada por causa de um problema médico não especificado envolvendo um astronauta, que não foi identificado.
A Nasa afirmou que o integrante da tripulação está estável, mas que está "avaliando ativamente todas as opções", incluindo o encerramento antecipado da missão. "Forneceremos novas informações nas próximas 24 horas."
"Realizar nossas missões com segurança é nossa maior prioridade", disse a porta-voz da Nasa, Cheryl Warner, em comunicado.
A tripulação, composta por quatro astronautas - americanos, japoneses e russos -, está no laboratório orbital desde agosto, após o lançamento a partir da Flórida.