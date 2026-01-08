Qui, 08 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CIÊNCIA

Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta

A Nasa afirmou que o integrante da tripulação está estável, mas que está "avaliando ativamente todas as opções"

Reportar Erro
Sede da NasaSede da Nasa - Foto: Andreas H./Pixabay

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) cancelou, nesta quinta-feira, 8, sua primeira caminhada espacial do ano e pode trazer a tripulação de volta mais cedo da Estação Espacial Internacional devido a um problema médico a bordo.

A caminhada espacial estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada por causa de um problema médico não especificado envolvendo um astronauta, que não foi identificado.

A Nasa afirmou que o integrante da tripulação está estável, mas que está "avaliando ativamente todas as opções", incluindo o encerramento antecipado da missão. "Forneceremos novas informações nas próximas 24 horas."

Leia também

• Irlanda diz que votará contra acordo da UE com Mercosul às vésperas de decisão

• Igreja anglicana arquiva denúncia contra sua futura líder

• Brigitte Bardot foi enterrada com camiseta e broche de foca, seu animal emblemático

"Realizar nossas missões com segurança é nossa maior prioridade", disse a porta-voz da Nasa, Cheryl Warner, em comunicado.

A tripulação, composta por quatro astronautas - americanos, japoneses e russos -, está no laboratório orbital desde agosto, após o lançamento a partir da Flórida.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter